Нічим дихати, пече горло: жителі Криму забили на сполох через нову катастрофу

У місті Армянськ в анексованому Криму, де рік тому трапилася хімічна атака з заводу "Титан", запідозрили нову катастрофу.
Жителі півострова забили тривогу через ознаки нових викидів на підприємстві. Про це з посиланням на місцеві ресурси написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.
Зокрема, вода в місті забарвилася в коричневий колір, а металеві предмети поржавіли. Крім того, в Армянську знову присутній задушливий запах.
У Криму запідозрили нову хіматаку
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
У Криму нова НП в Армянську
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Блогер повідомила, що на заводі "Титан" закрили один із цехів, ймовірно, через викиди.
"А телевізор РФ мені сказав, що попит впав на продукцію, ось і зупинили. Хоча дихати зараз в Армянську не варто – катастрофа на місці. Але РФ пофігу на полонених", – зазначила вона.
У Криму забили на сполох через нову катастрофу на "Титані"
ForPost
Зупинили один цех на Тітане.Виброси. А рашен телевізор мені сказав, що попит впав на продукцію, ось і зупинили.- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 31, 2019
Хоча дихати зараз в Армянську не варто-катастрофа на месте.Но РФ по фіг на полонених ...
Але є в Армянську і хороше-іржавий від кислоти і запустіння танк- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 31, 2019
І це здорово pic.twitter.com/utBSdFnbLQ
Армянськ- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 31, 2019
Дихає кислотою, п'є ось це ось ... pic.twitter.com/E5cGTtxamT
Чекаємо повтору НС в Армянську? На півночі Криму знову викиди заводу "Титан"- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 31, 2019
Люди в Армянську знову б'ють на сполох. https://t.co/I3WexavTrI
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2018 році в Армянську стався викид хімічних речовин із заводу "Кримський титан".
Раніше в місті розповідали, що запах кислоти витає в повітрі вже три роки поспіль, але в 2018-му ситуація стала набагато серйознішою.
Під час екологічної катастрофи минулого року окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася й до материкової частини України.
13 вересня 2018-го ситуація із забрудненням повітря в околицях заводу українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" погіршилася. Кримчани повідомили про нову хвилю "хімічної атаки", скаржачись на погане самопочуття.
14 вересня в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували.
У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, яких зазнавали при НП на "Кримському титані" у 2018 році.
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