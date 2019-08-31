Нічим дихати, пече горло: жителі Криму забили на сполох через нову катастрофу

У місті Армянськ в анексованому Криму, де рік тому трапилася хімічна атака з заводу "Титан", запідозрили нову катастрофу.

Жителі півострова забили тривогу через ознаки нових викидів на підприємстві. Про це з посиланням на місцеві ресурси написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

Зокрема, вода в місті забарвилася в коричневий колір, а металеві предмети поржавіли. Крім того, в Армянську знову присутній задушливий запах.

У Криму запідозрили нову хіматаку Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У Криму нова НП в Армянську Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Блогер повідомила, що на заводі "Титан" закрили один із цехів, ймовірно, через викиди.

"А телевізор РФ мені сказав, що попит впав на продукцію, ось і зупинили. Хоча дихати зараз в Армянську не варто – катастрофа на місці. Але РФ пофігу на полонених", – зазначила вона.

У Криму забили на сполох через нову катастрофу на "Титані" ForPost

Зупинили один цех на Тітане.Виброси. А рашен телевізор мені сказав, що попит впав на продукцію, ось і зупинили.

Хоча дихати зараз в Армянську не варто-катастрофа на месте.Но РФ по фіг на полонених ... - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 31, 2019

Але є в Армянську і хороше-іржавий від кислоти і запустіння танк

І це здорово pic.twitter.com/utBSdFnbLQ - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 31, 2019

Армянськ

Дихає кислотою, п'є ось це ось ... pic.twitter.com/E5cGTtxamT - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 31, 2019

Чекаємо повтору НС в Армянську? На півночі Криму знову викиди заводу "Титан"

Люди в Армянську знову б'ють на сполох. https://t.co/I3WexavTrI - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 31, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, яких зазнавали при НП на "Кримському титані" у 2018 році.

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