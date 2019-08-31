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Нічим дихати, пече горло: жителі Криму забили на сполох через нову катастрофу

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У місті Армянськ в анексованому Криму, де рік тому трапилася хімічна атака з заводу "Титан", запідозрили нову катастрофу.

Жителі півострова забили тривогу через ознаки нових викидів на підприємстві. Про це з посиланням на місцеві ресурси написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

Зокрема, вода в місті забарвилася в коричневий колір, а металеві предмети поржавіли. Крім того, в Армянську знову присутній задушливий запах.

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У Криму запідозрили нову хіматаку

У Криму запідозрили нову хіматаку

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У Криму нова НП в Армянську

У Криму нова НП в Армянську

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Блогер повідомила, що на заводі "Титан" закрили один із цехів, ймовірно, через викиди.

"А телевізор РФ мені сказав, що попит впав на продукцію, ось і зупинили. Хоча дихати зараз в Армянську не варто – катастрофа на місці. Але РФ пофігу на полонених", – зазначила вона.

У Криму забили на сполох через нову катастрофу на "Титані"

У Криму забили на сполох через нову катастрофу на "Титані"

ForPost

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, яких зазнавали при НП на "Кримському титані" у 2018 році.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и хрен с ними жалеть что ли?
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