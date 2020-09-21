Немножко о вое на болотах...

С 1991 года, как настал конец самой свободной стране мира, из всех утюгов слышен вой.

Ааааааа! Все пропало! Бананизация! Умирает промышленность! Люди едут на заработки! Все рушится! Рождаемость падает! Преступность растет! Где наши бесплатные больницы!? Где наши бесплатные институты!? Где булочки по 6 копеек в наших самых лучших в мире школах?

Выли тогда. Воют сейчас. Тогда тосковали об СССР. Сейчас о союзе с "передовой" Россией. О газе по 50. Найдется о чем.

Прежде всего, тоска эта по хорошей эрекции и сильном пищеварении, а уж потом все сопутствующее... но...

Рекомендую понять, что стране не нужна промышленность, выпускаюшая тысячи танков, и сотни ядерных ракет. И КРАЗы - это тоже не наша гордость. И больницы, в которых аборты делали без наркоза, и зубоврачебные кабинеты, которых боялись до поноса, тоже не самое лучшее, что было в мире.

И палаты с зассанными матрасами, рассчитанные на 10 человек, в которых пахло смертью. И бесплатные институты, после которых тебя грабили всю твою жизнь, выплачивая гроши. Да и уровень образования, как сейчас стало понятно, был соответствующий. Школы, которые готовили будущих рабов системы... и готовили соответственно уровню.

Ничего не бывает даром. За любой банкет платят. Кто-то платит, но обязательно сполна. Бесплатный сыр - только в мышеловке. Мы платили свободой и здоровьем, обрекая себя на серое существование в лживом мирке. У всего есть цена.

Сегодня мы платим ее за свободу слова, вероисповедания, передвижения. За основные свободы нормального человека. Мы ищем свою дорогу.

Люди должны свободно ездить по миру, искать место где им лучше. Это правильно. Это не трагедия, это норма.

И мы уже 30 лет живем в новой реальности.

А вой продолжается. И будет продолжаться.

Но реальность от этого никак не зависит.

И это очень хорошо.

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