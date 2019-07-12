"Ніч із Олегом Сенцовим": у Києві відсвяткують день народження бранця Кремля

У суботу, 13 липня, в Izone (Київ, вулиця Набережно-Лугова, 8) активісти ініціативи Save Oleg Sentsov проведуть мистецький захід "Ніч із Олегом Сенцовим", присвячений дню народження ув'язненого в Росії відомого режисера.

Захід розпочнеться о 20:00 і триватиме до 02:00 14 липня, повідомляють організатори. За їхнім задумом, він поєднає в собі декілька форматів: під час "Ночі з Олегом Сенцовим" звучатимуть твори режисера, виступатимуть відомі виконавці та відбудеться кінопоказ документального фільму "Етапом через півземлі" (Громадське Телебачення).

На захід завітає сестра режисера Наталя Каплан, друг родини, актор Євген Черніков, Андрій Хливнюк (гурт "Бумбокс"), письменник Андрій Курков, Анатолій Тапольський (Dj Tapolsky), Антон Слєпаков (гурт "Вагоновожаті"), Олег Каданов ("Оркестр Че") та письменниця Світлана Поваляєва й інші.

Олег Сенцов "Новая газета"

Під час "Ночі з Олегом Сенцовим" можна підписати привітання українському режисеру, яке буде надіслане в колонію на крайню північ Російської Федерації, де він відбуває покарання за сфабрикованою справою. Участь у заході безкоштовна.

Нагадаємо, що 13 липня українському кінорежисеру Олегу Сенцову виповниться 43 роки і це вже шостий День народження, який Олег зустрічає у російському ув’язненні. Заходи з нагоди дня народження Олега Сенцова цього тижня відбуваються в різних містах світу. Із календарем заходів можна ознайомитися на сторінках ініціативи Save Oleg Sentsov у соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко виступив проти незаконного утримання українського кінорежисера Олега Сенцова.

Нагадаємо, політичний в'язень Кремля Сенцов отримав престижну премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова.

Також екс-президент Польщі Лех Валенса висунув кандидатуру Сенцова, незаконно утримуваного в російській в'язниці, на Нобелівську премію миру.

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