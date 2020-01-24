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24 січня • оновлено в 09:38
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"Ніби бомбу підірвали!" На Закарпатті трапився землетрус

3.5т
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Пізно ввечері 23 січня на Закарпатті трапився землетрус. Поштовхи магнітудою 2,9 відчули у Виноградові.

Про це повідомили в пресслужбі Головного центру спеціального контролю. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 6 кілометрів.

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Поштовхи відчувалися у передмісті: у Стамбулі трапився потужний землетрус

Місцеві жителі не на жарт перелякалися підземних поштовхів. За словами очевидців, вони були досить сильними й навіть схожими на вибух.

"У Підвиноградові теж затрусило. Таке відчуття, що хтось бомбу у двір кинув", – коментують у мережі.

На Закарпатті трапився землетрус

На Закарпатті трапився землетрус

Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус

На Закарпатті трапився землетрус

Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус

На Закарпатті трапився землетрус

Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус

На Закарпатті трапився землетрус

Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус

На Закарпатті трапився землетрус

Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус

На Закарпатті трапився землетрус

Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус

На Закарпатті трапився землетрус

Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус

На Закарпатті трапився землетрус

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області в ніч на 4 грудня зафіксований землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
ну что закарпатцы, у вас хорошая возможность представить как было бы если люди с востока приедут к вам воевать. вы же не знаете каково это когда издалека к тебе приезжают бомбить твой дом. а на востоке знают
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