"Ніби бомбу підірвали!" На Закарпатті трапився землетрус

Пізно ввечері 23 січня на Закарпатті трапився землетрус. Поштовхи магнітудою 2,9 відчули у Виноградові.

Про це повідомили в пресслужбі Головного центру спеціального контролю. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 6 кілометрів.

Місцеві жителі не на жарт перелякалися підземних поштовхів. За словами очевидців, вони були досить сильними й навіть схожими на вибух.

"У Підвиноградові теж затрусило. Таке відчуття, що хтось бомбу у двір кинув", – коментують у мережі.

На Закарпатті трапився землетрус Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус Скриншот

На Закарпатті трапився землетрус Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області в ніч на 4 грудня зафіксований землетрус магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера.

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