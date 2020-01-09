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10 січня • оновлено в 02:57
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"Ні запрошення, ні підтримки!" Рідні загиблої пасажирки звинуватили Зеленського в піарі на трагедії

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Президента України Володимира Зеленського звинуватили в піарі на трагедії з літаком МАУ, який розбився в Ірані.

З критикою у бік глави держави виступила Вікторія Малахова, родичка Олени Малахової – однієї з жертв авіакатастрофи. Гнівний пост жінка опублікувала на Facebook.

Напередодні Зеленський повідомив, що зустрівся і поговорив з родичами українців, загиблих в Ірані. Однак Малахова заявила, що не отримувала запрошення і зовсім не знала про таку зустріч.

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"Пане президенте, я так розумію, сенс вашої сторінки в соцмережах – це просто піар і не більше! На даний момент сім'я Малахових ... не отримали ні запрошення на зустріч, про яку тільки дізналися лише з ФБ, ні якоїсь підтримки, ні відповідей на купу питань про смерть нашої рідної і коханої Оленки", – написала вона.

"Ні запрошення, ні підтримки!" Рідні загиблої пасажирки звинуватили Зеленського в піарі на трагедії
Зеленський публікував фото із зустрічі з родичами загиблих українців

Зеленський публікував фото із зустрічі з родичами загиблих українців

пресслужба президента

Зеленський публікував фото із зустрічі з родичами загиблих українців

Зеленський публікував фото із зустрічі з родичами загиблих українців

пресслужба президента

Зеленський публікував фото із зустрічі з родичами загиблих українців

Зеленський публікував фото із зустрічі з родичами загиблих українців

пресслужба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Протести в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Bas Pasha
Bas Pasha
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Ткачук Андрей
Ткачук Андрей
Но, разве должен президент заниматься вопросами частной компании, даже если эта компании в порыве дважды наживы готова рисковать персоналом, имуществом и пользователями из услуги? Если бы это был автобус частной фирмы который где нибудь в Испании упал с обрыва, то президент бы и не вспомнил бы под него
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