"Ні запрошення, ні підтримки!" Рідні загиблої пасажирки звинуватили Зеленського в піарі на трагедії

Президента України Володимира Зеленського звинуватили в піарі на трагедії з літаком МАУ, який розбився в Ірані.

З критикою у бік глави держави виступила Вікторія Малахова, родичка Олени Малахової – однієї з жертв авіакатастрофи. Гнівний пост жінка опублікувала на Facebook.

Напередодні Зеленський повідомив, що зустрівся і поговорив з родичами українців, загиблих в Ірані. Однак Малахова заявила, що не отримувала запрошення і зовсім не знала про таку зустріч.

"Пане президенте, я так розумію, сенс вашої сторінки в соцмережах – це просто піар і не більше! На даний момент сім'я Малахових ... не отримали ні запрошення на зустріч, про яку тільки дізналися лише з ФБ, ні якоїсь підтримки, ні відповідей на купу питань про смерть нашої рідної і коханої Оленки", – написала вона.

Зеленський публікував фото із зустрічі з родичами загиблих українців пресслужба президента

Зеленський публікував фото із зустрічі з родичами загиблих українців пресслужба президента

Зеленський публікував фото із зустрічі з родичами загиблих українців пресслужба президента

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.

Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.

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