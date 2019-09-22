"Ні сантиметра землі!" Волонтер підірвала мережу сильною промовою про Донбас

Волонтер з окупованої Авдіївки Аліна Косівська зворушила інтернет-користувачів сильною промовою про Донбас.

На честь свого 21-го дня народження вона розмістила на своїй сторінці в Facebook пост, в якому заявила, що не віддасть ні сантиметра рідної землі ворогам.

Дівчина написала, що віддала в боротьбі за кожен клаптик Донбасу свою молодість і своє здоров'я.

"Мені сьогодні 21. Я не святкую, ні. Я на війні з 16 років. П'ятий день народження я проводжу тут. По клаптиках відгризаючи у ворога свою рідну землю. Копаючи її лопатою, повзучи по ній в невідомість, розглядаючи її з неба. Крок за кроком. П'ятий рік я борюся за наші міста – за кожного жителя, кожну вулицю, кожен будинок. Я роблю все можливе і неможливе, щоб жовто-синій прапор розвіювався над моїм містом і в серці кожного його жителя. Я без емоцій дивлюся в очі смерті, але плачу від щастя, коли моя Авдіївка співає український гімн. Я віддала боротьбі за кожен клаптик Донбасу свою молодість і своє здоров'я. Близькі мені люди віддали за мою землю життя. І я не готова дарувати ворогові ні сантиметра цієї землі. Чуєте, новообрані? Ви не можете забрати у нас те, за що ми боролися. За це заплачена занадто висока ціна", – резюмувала Косівська.

Користувачі мережі почали вітати дівчину з днем народження і побажали берегти себе.

Скріншот facebook.com/alinafortunaATO

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтер розповів жалісну історію про Донбас. Він згадав розмову з 17-річною дівчинкою.

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