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22 вересня • оновлено в 16:35
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"Ні сантиметра землі!" Волонтер підірвала мережу сильною промовою про Донбас

4.3т Читати матеріал російською

Волонтер з окупованої Авдіївки Аліна Косівська зворушила інтернет-користувачів сильною промовою про Донбас.

На честь свого 21-го дня народження вона розмістила на своїй сторінці в Facebook пост, в якому заявила, що не віддасть ні сантиметра рідної землі ворогам.

Дівчина написала, що віддала в боротьбі за кожен клаптик Донбасу свою молодість і своє здоров'я.

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"Мені сьогодні 21. Я не святкую, ні. Я на війні з 16 років. П'ятий день народження я проводжу тут. По клаптиках відгризаючи у ворога свою рідну землю. Копаючи її лопатою, повзучи по ній в невідомість, розглядаючи її з неба. Крок за кроком. П'ятий рік я борюся за наші міста – за кожного жителя, кожну вулицю, кожен будинок. Я роблю все можливе і неможливе, щоб жовто-синій прапор розвіювався над моїм містом і в серці кожного його жителя. Я без емоцій дивлюся в очі смерті, але плачу від щастя, коли моя Авдіївка співає український гімн. Я віддала боротьбі за кожен клаптик Донбасу свою молодість і своє здоров'я. Близькі мені люди віддали за мою землю життя. І я не готова дарувати ворогові ні сантиметра цієї землі. Чуєте, новообрані? Ви не можете забрати у нас те, за що ми боролися. За це заплачена занадто висока ціна", – резюмувала Косівська.

Користувачі мережі почали вітати дівчину з днем народження і побажали берегти себе.

Скріншот

Скріншот

facebook.com/alinafortunaATO

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтер розповів жалісну історію про Донбас. Він згадав розмову з 17-річною дівчинкою.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Широков Денис
Широков Денис
"... из оккупированной Авдеевки " Бггг,Обоз опять обосрался.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ч очко вылюбенеая нацистка, хлебальник свой заткни)))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского уже всю Украину почти сдало
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Кожедуб ruslan, нацист что не нравится, в аду гореть?))
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