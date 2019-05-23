"Ні п'яді землі не віддам": озвучена позиція Зеленського щодо переговорів із Росією

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 травня, зустрівся з волонтерами та вдовами загиблих бійців, які влаштували пікет через можливий референдум про мир із Росією, і пообіцяв захистити Україну від агресора.

Подробицями розмови поділився в Facebook журналіст і волонтер Тім Златкін, озвучивши основні тези позиції глави держави.

"Про переговори з агресором – тема дискусії і навіть кадрова, оскільки справа стосується глав робочих груп щодо Мінська", – цитує його Златкін.

Facebook Тіма Златкіна

Facebook Тіма Златкіна

Також Зеленський наголосив, що референдум слід сприймати не як законодавчу ініціативу, а як опитування населення.

"Як це привести до правової межі, особисто я поняття не маю. Оскільки, як зауважив Олександр Шульман, термін "референдум" передбачає винесення остаточного рішення на рівні закону, а опитування передбачає збір інформації", – прокоментував Златкін.

Відзначається, що президент також заявив, що хоче, щоб вогонь припинився. "Моя відповідь: "Ми хочемо перемоги у війні, оскільки коли починається риторика про припинення вогню – на наші голови летить багато заліза на Донбасі", – написав волонтер.

Володимир Зеленський news.rambler.ru

Златкін також розповів, що Зеленський пообіцяв створити велику робочу групу регулярного діалогу з волонтерами та громадськістю.

"Ні п'яді української землі не здавати агресору", – процитував Златкін останню тезу Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Про це заявив глава його адміністрації Андрій Богдан 21 травня.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що такий намір Зеленського загрожує зникненням держави.

Тим часом, командирам ЗСУ вже доручили дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" і "ЛНР".

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