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"Ні п'яді землі не віддам": озвучена позиція Зеленського щодо переговорів із Росією

9.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 23 травня, зустрівся з волонтерами та вдовами загиблих бійців, які влаштували пікет через можливий референдум про мир із Росією, і пообіцяв захистити Україну від агресора.

Подробицями розмови поділився в Facebook журналіст і волонтер Тім Златкін, озвучивши основні тези позиції глави держави.

"Про переговори з агресором – тема дискусії і навіть кадрова, оскільки справа стосується глав робочих груп щодо Мінська", – цитує його Златкін.

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"Ні п'яді землі не віддам": озвучена позиція Зеленського щодо переговорів із Росією

Facebook Тіма Златкіна

"Ні п'яді землі не віддам": озвучена позиція Зеленського щодо переговорів із Росією

Facebook Тіма Златкіна

Також Зеленський наголосив, що референдум слід сприймати не як законодавчу ініціативу, а як опитування населення.

"Як це привести до правової межі, особисто я поняття не маю. Оскільки, як зауважив Олександр Шульман, термін "референдум" передбачає винесення остаточного рішення на рівні закону, а опитування передбачає збір інформації", – прокоментував Златкін.

Відзначається, що президент також заявив, що хоче, щоб вогонь припинився. "Моя відповідь: "Ми хочемо перемоги у війні, оскільки коли починається риторика про припинення вогню – на наші голови летить багато заліза на Донбасі", – написав волонтер.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

news.rambler.ru

Златкін також розповів, що Зеленський пообіцяв створити велику робочу групу регулярного діалогу з волонтерами та громадськістю.

"Ні п'яді української землі не здавати агресору", – процитував Златкін останню тезу Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Упыри не нахлебались крови
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только вместе!!!
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Mega Death
Mega Death
Украинские алкаши и наркоманы из ВСУ не переживут окончания конфликта. От ломки загнутся
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