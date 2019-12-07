"Ні капітуляції": напередодні зустрічі Путіна і Зеленського в Києві пройдуть масові акції протесту

У неділю, 8 грудня, в Києві пройде акція протесту проти капітуляції України. Початок мітингу заплановано на 13:00 на Майдані Незалежності.

Вийти на Майдан українців закликали три політичні фракції: "Голос", "Батьківщина" і "Європейська солідарність". OBOZREVATEL буде вести текстову трансляцію того, що відбувається (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Протести в Києві

Опозиційні політики заявили, що напередодні зустрічі в нормандському форматі владі України потрібно нагадати про "червоних лініях" Донбасом. На думку "Голосу", "Батьківщини" і "ЄС", Володимиру Зеленському ні в якому разі не слід йти на компроміс з Кремлем в таких питаннях, як зміна європейського курсу України, можлива федералізація держави, деоккупація і повернення Криму. Відповідне звернення екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, в Києві запланована ще одна акція протесту "Варта на Банковій". Вона розпочнеться 8 грудня о 13:00 під Офісом президента України і триватиме до 9 грудня. Її анонсував "Рух опору капітуляції".

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький в ефірі "4 каналу" підтвердив участь своєї партії в акції. Він заявив, що парламентська опозиція не має впливу на монобільшість "Слуги народу", тому суспільство має самостійно висловити свою думку.

Дивіться відео по темі:

Як писав OBOZREVATEL:

Напередодні саміту в "нормандському форматі" політичні партії "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" прийняли спільну заяву. Партії заявили про необхідність дотримання в ході переговорів 9 грудня "червоних ліній", порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

21 листопада, в День гідності і свободи на Майдані Незалежності пройшло віче проти капітуляції.

29 жовтня за Офісом президента Володимира Зеленського пройшла акція протесту в зв'язку з початком розведення військ в Золотому на Донбасі. На думку учасників, відведення більше схожий на відступ української армії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!