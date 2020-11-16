"Давай у звичайну лікарню!" Епідеміолог дорікнув Зеленському за боротьбу з COVID-19 в "шикарних умовах"

Президентові України Володимиру Зеленському варто лікувати коронавірус не в лікарні "Феофанія", а в звичайній міській лікарні, щоб особисто переконатися в тому, які умови там створені для хворих.

Таку заяву в коментарі OBOZREVATEL зробив лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін. "Він записує свої відосики з "Феофанії", сидить у шикарних умовах. Ні, друже, так не повинно бути! Давай, будь ласка, по швидкій у звичайну лікарню. Тоді подивимося, як ти будеш нормально почуватися і говорити всім "спасибі", – сказав медик.

У цьому контексті він розповів про те, що його знайомий, 60-річний завідувач хірургічного відділення в одному з обласних міст, змушений лежати в лікарняному коридорі, тому що в палатах уже не залишилося вільних місць.

"Він захворів на коронавірус і лежить у лікарні в коридорі. Він розповів мені, що був радий тому, що зміг без черги сходити в туалет по великому. Йому не довелося стояти півтори години в черзі, як було до цього. Він заслужена людина, медик, і він лікується в таких умовах", – наголосив Александрін.

Він також звернув увагу на те, що президент Зеленський публічно демонструє ігнорування інфекційної безпеки.

"Коли ВООЗ говорить про те, що, перед тим, як впроваджувати програми з інфекційної безпеки, потрібно мати прихильність керівництва, президент демонструє нам відсутність такої прихильності. Коли він виступає без маски на пресконференції в Луганській області в оточенні величезної кількості людей, а буквально через кілька годин усі ЗМІ облітає інформація, що в нього підтверджений COVID-19", – заявив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на коронавірус, перебувають на лікуванні у "Феофанії". Мінімальна вартість перебування для хворих на коронавірусну інфекцію становить щонайменше 7800 гривень на добу.