Незвичайні будівлі часів СРСР: опубліковано фото НЛО і роботів

До радянської архітектури здебільшого ставляться скептично, наголошуючи, що в ті часи будували тільки одноманітні панельні житлові масиви й залізобетонні громадські будівлі простих геометричних форм, яким були притаманні мінімалізм і відсутність декоративних надмірностей.

І хоча багато в чому таке переконання справедливе, іноді і в проєктних інститутах СРСР створювалися досить сміливі образи, які після реалізації мали вигляд роботів чи НЛО, "прибульців" із фантастичних фільмів. OBOZREVATEL пропонує добірку фото ефектних, часом незрозумілих, але таких, що руйнують стереотипи, будівель, споруджених радянськими архітекторами.

Серед них – інститути, театри і музеї, ресторани, готелі, санаторії і навіть житлові будинки епохи радянського модернізму. Одні з них зруйнувалися і їх було реставровано під сучасність, деякі такі споруди, які виділяються на фоні інших, у великих містах колишнього Союзу збереглися майже в початковому вигляді.

Будівля Інституту наукової-технічної експертизи та інформації, або "Тарілка", Київ (Україна), 1971 рік.

Павільйон на території ВДНГ Узбецької РСР, Ташкент (Узбекистан), 1970-ті роки

Недобудований готель "Аманауз" (РФ), 1980-ті роки

Палац урочистих обрядів, Тбілісі (Грузія), 1985 рік

Виставковий комплекс "Белекспо", Мінськ (Білорусь), 1989 рік

Інженерний корпус Міністерства автомобільних доріг Грузинської РСР, Тбілісі (Грузія), 1975 рік

Будинок рад, Калінінград (РФ), 1970-ті роки

Крематорій, Київ (Україна), 1975 рік

Пансіонат "Дружба", Ялта (Україна), 1980-1985 роки

Обласний драматичний театр, Гродно (Білорусь), 1977-1984 роки

Готель "Тарілка", Домбай (РФ), 1969 рік

Обласний театр драми імені Ф. М. Достоєвського, Новгород (РФ), 1987 рік

Готель "Салют", Київ (Україна), 1984 рік

Посольство СРСР на Кубі, Гавана, 1985 рік

Готель "Олімпія", Таллінн (Естонія), 1980 рік

Ресторан "Перлина", Баку (Азербайджан), 1960-ті роки

Будівля РАН, Москва (РФ), 1974 рік

Спортивно-концертний комплекс "Амалір", Єреван (Вірменія), 1983 рік

Літній театр у парку, Дніпропетровськ (Україна), 1978 рік

Залізничний вокзал, станція Дубулти, Юрмала (Латвія), 1977 рік

Готель "Спорт", Таллінн (Естонія), 1980 рік

Два "будинки-кільця" чи "будинки-бублики", Москва (РФ), 60-70-ті роки

Центральний НДІ робототехніки і технічної кібернетики, Санкт-Петербург (РФ), 1973-1987 роки

Музей Іллі Чавчавадзе, Кварелі (Грузія), 1979 рік

Хмельницький обласний літературно-меморіальний музей Миколи Островського, Шепетівка (Україна), 1979 рік

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому в СРСР панельні будинки зводили в довжину. Через це іноді в одній такій багатоповерхівці могло розташовуватися понад 11 під'їздів.