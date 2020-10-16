Незвичайні будівлі часів СРСР: опубліковано фото НЛО і роботів

До радянської архітектури здебільшого ставляться скептично, наголошуючи, що в ті часи будували тільки одноманітні панельні житлові масиви й залізобетонні громадські будівлі простих геометричних форм, яким були притаманні мінімалізм і відсутність декоративних надмірностей.

І хоча багато в чому таке переконання справедливе, іноді і в проєктних інститутах СРСР створювалися досить сміливі образи, які після реалізації мали вигляд роботів чи НЛО, "прибульців" із фантастичних фільмів. OBOZREVATEL пропонує добірку фото ефектних, часом незрозумілих, але таких, що руйнують стереотипи, будівель, споруджених радянськими архітекторами.

Серед них – інститути, театри і музеї, ресторани, готелі, санаторії і навіть житлові будинки епохи радянського модернізму. Одні з них зруйнувалися і їх було реставровано під сучасність, деякі такі споруди, які виділяються на фоні інших, у великих містах колишнього Союзу збереглися майже в початковому вигляді.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому в СРСР панельні будинки зводили в довжину. Через це іноді в одній такій багатоповерхівці могло розташовуватися понад 11 під'їздів.