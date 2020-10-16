Незвичайні будівлі часів СРСР: опубліковано фото НЛО і роботів

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
2,5 т.
Незвичайні будівлі СРСР

До радянської архітектури здебільшого ставляться скептично, наголошуючи, що в ті часи будували тільки одноманітні панельні житлові масиви й залізобетонні громадські будівлі простих геометричних форм, яким були притаманні мінімалізм і відсутність декоративних надмірностей.

І хоча багато в чому таке переконання справедливе, іноді і в проєктних інститутах СРСР створювалися досить сміливі образи, які після реалізації мали вигляд роботів чи НЛО, "прибульців" із фантастичних фільмів. OBOZREVATEL пропонує добірку фото ефектних, часом незрозумілих, але таких, що руйнують стереотипи, будівель, споруджених радянськими архітекторами.

Серед них – інститути, театри і музеї, ресторани, готелі, санаторії і навіть житлові будинки епохи радянського модернізму. Одні з них зруйнувалися і їх було реставровано під сучасність, деякі такі споруди, які виділяються на фоні інших, у великих містах колишнього Союзу збереглися майже в початковому вигляді.

Будівля Інституту наукової-технічної експертизи та інформації, або "Тарілка", Київ (Україна), 1971 рік.
Павільйон на території ВДНГ Узбецької РСР, Ташкент (Узбекистан), 1970-ті роки
Недобудований готель "Аманауз" (РФ), 1980-ті роки
Палац урочистих обрядів, Тбілісі (Грузія), 1985 рік
Виставковий комплекс "Белекспо", Мінськ (Білорусь), 1989 рік
Інженерний корпус Міністерства автомобільних доріг Грузинської РСР, Тбілісі (Грузія), 1975 рік
Будинок рад, Калінінград (РФ), 1970-ті роки
Крематорій, Київ (Україна), 1975 рік
Пансіонат "Дружба", Ялта (Україна), 1980-1985 роки
Обласний драматичний театр, Гродно (Білорусь), 1977-1984 роки
Готель "Тарілка", Домбай (РФ), 1969 рік
Обласний театр драми імені Ф. М. Достоєвського, Новгород (РФ), 1987 рік
Готель "Салют", Київ (Україна), 1984 рік
Посольство СРСР на Кубі, Гавана, 1985 рік
Готель "Олімпія", Таллінн (Естонія), 1980 рік
Ресторан "Перлина", Баку (Азербайджан), 1960-ті роки
Будівля РАН, Москва (РФ), 1974 рік
Спортивно-концертний комплекс "Амалір", Єреван (Вірменія), 1983 рік
Літній театр у парку, Дніпропетровськ (Україна), 1978 рік
Залізничний вокзал, станція Дубулти, Юрмала (Латвія), 1977 рік
Готель "Спорт", Таллінн (Естонія), 1980 рік
Два "будинки-кільця" чи "будинки-бублики", Москва (РФ), 60-70-ті роки
Центральний НДІ робототехніки і технічної кібернетики, Санкт-Петербург (РФ), 1973-1987 роки
Музей Іллі Чавчавадзе, Кварелі (Грузія), 1979 рік
Хмельницький обласний літературно-меморіальний музей Миколи Островського, Шепетівка (Україна), 1979 рік

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому в СРСР панельні будинки зводили в довжину. Через це іноді в одній такій багатоповерхівці могло розташовуватися понад 11 під'їздів.

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