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17 квітня • оновлено в 19:59
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Незважаючи на карантин: у Онуфрія заявили про передачу Благодатного вогню в Київ

2.1т
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У суботу, 18 квітня, в Україну привезуть Благодатний вогонь. Представники єпархій зможуть його отримати в Свято-Воскресенському храмі Києва.

Як повідомила пресслужба УПЦ (МП), орієнтовний час прибуття Благодатного вогню в храм очікується близько 19-20 години.

"З благословення блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Онуфрія в цьому році, незважаючи на посилені карантинні заходи, планується привезення Благодатного вогню в Україну", – відзначається в повідомленні.

"Звертаємо увагу, що в аеропорту вогонь роздаватися не буде. Від єпархії потрібно направляти тільки одного представника, який повинен попередньо повідомити настоятеля храму протоієрея Сергія про час свого прибуття задля того, щоб запобігти можливому скупченню людей", – сказано в заяві.

митрополит Онуфрій

митрополит Онуфрій

фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, раніше митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби в храмах відбудуться, незважаючи на карантин, введений в країні через короавірус.

У свою чергу, в Православної церкви України засудили рішення митрополита.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
митрополит Онуфрій
Місце
Україна Київ
Тег
УПЦ МП
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Чан Джеки
Чан Джеки
хай бог тобе онуфрий огнем отсвятит.целуй кирилла у сра.у бесовской ты чулавек.мене от тебЯ воняеть падалью.тобиш бесом
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Чан Джеки, твои речи- тебе на плечи
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
Слава Богу!
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