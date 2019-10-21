Незаконний видобуток піску в Києві: з'ясувався доказ причетності відомого забудовника

У Голосіївському районі Києва поблизу річки Коник зафіксували факт незаконного видобутку піску.

Про це повідомляє портал Стопкор. За інформацією активістів, правопорушна діяльність провадилася на ділянці, розміром орієнтовно гектар. Вони з'ясували, що орудує тут забудовник житлового комплексу "Коник" (щоб переглянути фото й відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Захоплена піщаними нелегалами територія займає площу майже 1 га землі. Ми бачили, як здійснювався намив піску земснарядом. Потім його вантажили до автомобіля й вивозили, ймовірно, для подальшої реалізації. За словами охорони об’єкта, пісок тут намиває забудовник житлового комплексу "Коник", розташованого поблизу. Ми викликали представників поліції, однак чекати на них довелося приблизно дві години", – розповіли вони.

Активісти зафіксували незаконний видобуток піску stopcor.org

Активісти склали заяву щодо незаконного намиву та продажу піску. Вони також провели слідчих до точки видобутку, щоб зафіксувати земснаряд.

Цього ж дня ГО "Стоп корупція" провела акцію протесту біля Голосіївського управління поліції в місті Києві, щоб проінформувати правоохоронні органи про незаконну діяльність браконьєрів, які обкрадають киян і не сплачують податки до держбюджету, видобуваючи надра.

"Хочемо довести до відома, що коли ми викликали представників поліції стосовно нелегального видобування піску в Голосіївському районі на вул. Промисловій 4, на них не було жодної реакції. Подібні ситуації вже неодноразово призводили до побиття активістів. Зазвичай, охоронці мають із собою предмети, схожі на вогнепальну зброю. Ми просимо звернути увагу на діяльність піщаної мафії та не нехтувати розслідуваннями вже відкритих справ!" – заявили активісти.

Намив піску в Голосіївському районі столиці stopcor.org

У столиці відбулась акція протесту stopcor.org

У столиці відбулась акція протесту stopcor.org

Як писав OBOZREVATEL, у Вишгороді компанія, на чиє майно було накладено судовий арешт, знову почала вивозити зі своїх складів пісок.

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