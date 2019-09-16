Неякісні запальнички можуть бути небезпечними

Звичний для нас предмет - одноразові запальнички – цілком безпечний предмет, за умови, що при його виготовлені було дотримано всіх необхідних норм. Натомість неякісні запальнички можуть нести певну небезпеку. При цьому за статистикою близько 73% запальничок, що продаються у Європі, виготовлені з порушенням міжнародних стандартів безпеки ISO9994 та EN13869.

Саме тому, до вибору запальнички варто підходити виважено.

З 2004 року у Європі, а з 2016-го – в Україні, всі запальнички мають відповідати стандарту ISO9994, мета якого – забезпечити якісне виробництво для безпечного та передбачуваного використання. З запальничкою, яка відповідає цьому стандарту, ви можете бути впевнені: висота полум’я завжди буде прогнозованою, від падіння вона не вибухне, а залишена на балконі – не спровокує пожежу.

Відповідність продукції стандарту EN13869 спрямована на захист дітей і означає, що запальничка, потрапивши у руки до малюка, не накоїть біди – бо оснащена спеціальним запобіжником, який унеможливлює ігри з вогнем. В Україні цей стандарт затверджено у 2019 році. У Євросоюзі заборона на продаж запальничок, що не відповідають цьому стандарту діє з 2008 року. До її впровадження у країнах ЄС від небезпечних запальничок гинули від 25 до 40 дорослих та дітей на рік. Опіки різної тяжкості отримували від 1,5 до 1,9 тисяч осіб.

Запальнички ВІС відповідають цим стандартам. Вже понад 60 років компанія виробляє запальнички, що відповідають усім європейським вимогам до якості та безпечності або навіть перевищує їх. Українське представництво компанії запрацювало з 2001 року.

Головне кредо компанії ВІС – безпечність продукції. Тому чверть робочого дня оператора підприємства з виробництва запальничок BIC відводиться саме на здійснення контролю якості. Кожна запальничка BIC проходить понад 50 автоматичних перевірок якості та безпечності – і лише після цього йде на реалізацію.

Як наслідок – 100% запальничок відповідають цілому ряду європейських стандартів, зокрема, ISO 9994, EN13869, а по окремих показниках – перевершують їх.

Приємний бонус: запальнички BIC працюють до 3 тисяч запалювань. А у лінійці продукції є широкий асортимент запальничок, прикрашених кольорами українського прапора, вишиваним орнаментом та патріотичною символікою.

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