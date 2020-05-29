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30 травня • оновлено в 00:41
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Невиплати обіцяних грошей медикам: Шмигаль пояснив, у чому причина

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Зарплата за березень у розмірі 300% направлена всім лікарям, які боролися з епідемією COVID-19. Але в силу людського фактора, деякі медичні співробітники їх не отримали.

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Про це 29 травня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Невиплати обіцяних грошей медикам: Шмигаль пояснив, у чому причина

"Зарплата в розмірі 300% виплачена всім лікарям, які боролися з коронавірусом", – сказав він.

При цьому Шмигаль уточнив, що випадки з невиплатами пов'язані з людським фактором.

"Є за березень і квітень втручання людського фактора. Де менеджери і керівники медустанов сильніші, вони виплачують усе, а де менеджмент на місцях слабший – там є людським фактор, який потрібно системно подолати", – пояснив він.

Глава уряду додав, що на сьогодні через Національну службу здоров'я України укладені майже 100% договорів із медичними установами, тому з квітня виплата зарплат буде систематизована.

Також прем'єр-міністр додав, що ситуація з пандемією розкрила проблеми реформи системи охорони здоров'я.

"Ми будемо реформувати медицину, але коронавірус розкрив проблеми, які є на сьогодні в нашій медицині", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 липня 2020 року Міністерство охорони здоров'я України має намір підвищити зарплати медичних працівників на 50%.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Коронавірус
Особи
Денис Шмигаль Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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