Вже 53% українців вважає, що Україна рухається не в тому напрямку, стрімко зростає показник невдоволення.

Кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку за півроку зросла у тричі – до 53% порівняно з 17% у вересні 2019 року.

Результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного 13-17 лютого:

"25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 року так вважали 57%, у грудні 2019 року – 44%), 53% – що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні – 17%, у грудні – 36%).

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