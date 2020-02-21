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21 лютого • оновлено в 11:56
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Володимир Компанієць
Володимир Компанієць
Економіст Всі статті автора

Невдоволення українців зростає: соцдослідження

3.6т

Вже 53% українців вважає, що Україна рухається не в тому напрямку, стрімко зростає показник невдоволення.

Невдоволення українців зростає: соцдослідження

Кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку за півроку зросла у тричі – до 53% порівняно з 17% у вересні 2019 року.

Результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного 13-17 лютого:

"25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 року так вважали 57%, у грудні 2019 року – 44%), 53% – що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні – 17%, у грудні – 36%).

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Автор
Володимир Компанієць Володимир Компанієць
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Володимира Компанійця
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Иванов Иван
Иванов Иван
З.ебилы, ваше слово ?!
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Zeling Ioan
Zeling Ioan
Иванов Иван, Ответ зебилов Бэээ, Мэээ! Нас опять обманули морковкой. Маленькой и зеленой.
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