Несуться скажений вітер і завірюха: синоптик попередив про бурю в Україні

На початку наступного тижня, 24 лютого, на більшій частині території України очікуються складні погодні умови у зв'язку з впливом активного північно-західного циклону "Юлія".

Про небезпеку цього природного явища попередив метеоролог Ігор Кибальчич на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши низку карт (щоб переглянути, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, циклон сформується ще вночі 23 лютого у відкритих водах Атлантики на захід від Ірландії. Водночас зі швидкістю 90-120 км/год він у стадії хвилі пройде шлях від Британських островів через північну Німеччину, Польщу і досягне західних областей України вже вночі понеділка 24-го.

24 лютого в Україні очікуються складні погодні умови

"Над територією нашої країни циклон почне стрімко заглиблюватися за рахунок посилення затоки холоду в його тилу і деформації висотної фронтальної зони, тому тиск у його центрі впаде нижче 990 гПа, а в тиловій частині сформується велика зона зі штормовими вітрами", – зазначив метеоролог.

Він підкреслив, що до кінця доби 24 лютого "Юлія" пройде через всю Україну на схід ыз поступовим уповільненням швидкості. Але найбільші ризики в цій ситуації будуть пов'язані з сильними поривами північного і північно-західного вітру.

Траєкторія і швидкість зсуву циклону протягом 23-24 лютого Facebook/Ігор Кибальчич

Так, у західних областях вночі та вранці в понеділок очікується посилення вітру до 20-24 м/с, місцями пориви 25-30 м/с, у Карпатах до 40 м/с. А вдень зона штормових вітрів пошириться на центральні й південні регіони країни. У Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях повсюдно пориви 25-30 м/с, місцями можливе посилення до 32 м/с. У Приазов'ї в другій половині дня 24 лютого посилення вітру до 25-27 м/с. В інших областях України його швидкість становитиме 17-22 м/с.

Очікуване переміщення циклону "Юлія" на територію України Facebook/Ігор Кибальчич

"Крім цього, на фоні таких активних процесів в атмосфері, на холодному фронті циклону і в його тилу в західних і південних областях України спостерігатимуться зливові опади у вигляді снігу, дощу й крупи (крижаної і сніжної), місцями в супроводі гроз", – попередив Кибальчич.

Прогноз максимальної швидкості вітру на 24 лютого Facebook/Ігор Кибальчич

Через таку погоду є висока ймовірність формування лінії шквалів. Так, у районі Полісся переважно очікується значний мокрий сніг. У північних, центральних і східних областях відзначатимуться значні опади у вигляді снігу й дощу, а також місцями налипання мокрого снігу.

"Будьте уважні і обережні під час планування справ і поїздок у цей період!" – попередив метеоролог.

Прогноз максимальної швидкості вітру на 24 лютого Facebook/Ігор Кибальчич

Прогноз синоптичного положення на 24 лютого Facebook/Ігор Кибальчич

Прогноз максимальної швидкості вітру на 24 лютого Facebook/Ігор Кибальчич

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 23-24 лютого майже на всій території пройдуть опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

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