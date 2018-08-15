Несуть загрозу держбезпеці: в Україні почали бити на сполох через нелегальних мігрантів

В Україні проблема нелегальної міграції стає загрозою державній безпеці. Тільки за два тижні у державі виявили понад 1000 таких "біженців".

Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, нині в Україні спостерігається збільшення кількості іноземців, які порушують правила перетину кордону. У зв'язку з цим з 26 липня по 31 серпня проводяться профілактичні заходи під умовною назвою "Мігрант", повідомили у прес-службі МВС.

"Результати цієї програми показали, що проблема нелегалів у державі постала дуже гостро. Їх масовий наплив є критичним і скоро почне загрожувати державній безпеці", - зазначив Яровий.

Навчання в межах програми "Мігрант" mvs.gov.ua

Українські спецслужби проводять навчання на випадок виникнення бунтів, захоплення заручників та інших масових заворушень, які можуть влаштувати мігранти. Крім цього, для запобігання їхньому неконтрольованому масовому напливу у Державній міграційній службі підготували план надзвичайних заходів.

Навчання у рамках "Мігрант" mvs.gov.ua

За одну лише добу 14 серпня прикордонники зупинили на українському кордоні дві організовані групи нелегалів із семи осіб. Перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк зазначив, що Росія порушує міжнародні домовленості про реадмісію (згода держави прийняти назад своїх громадян, які підлягають депортації з іншої країни. - Ред.), оскільки не приймає назад нелегалів, які потрапляють до нас із їхньої території.

Як писав OBOZREVATEL, у 2018 році кількість незаконних мігрантів в Україні зросла на 20%. Це зіграло на руку численним ділкам, які перетворили їхнє перевезення на справжній бізнес.