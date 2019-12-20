Нестерпний біль: на пляжі краб заліз у вухо туриста та застряг. Фото

В Арабських Еміратах краб забрався в вухо туриста і там застряг. Витягли тварину тільки за допомогою лікарів.

При цьому потерпілий не відразу помітив "вторгнення", передає Gulf News.

"Я був на пляжі і раптом відчув, як щось потрапило мені в вухо. Я не міг зрозуміти, що саме це було. Відчував тільки, що це щось дражливе. Мені навіть в голову не приходило, що це може бути краб", – розповів чоловік.

Він звернувся до медиків тільки після того, як неприємні відчуття у вусі змінилися болем. Лікар оглянув пацієнта і виявив в його правому вусі маленького краба. Членистоногий застряг в розпухлому зовнішньому слуховому проході.

"Було необхідно терміново видалити стороннє тіло, не посиливши ушкодження, завдані барабанної перетинки і інших елементів вуха. Морську істоту витягли живцем в ході ендоскопічної операції", – повідомив лікар.

Краб Gulf News

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