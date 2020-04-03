Нестача апаратів ШВЛ в Україні: винахідливі кияни знайшли вихід

Київська компанія тестує Y-коннектори Mawi Pipe, що дозволяють удосконалити апарати штучної вентиляції легенів, яких зараз не вистачає в Україні. Ці апарати необхідні для лікування пацієнтів із коронавірусом COVID-19 у важкому стані.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Коннектори, надруковані на 3D-принтерах, дозволяють використовувати апарат одночасно для двох пацієнтів.

Розробник Mawi Pipe Олександр Буткалюк розповів OBOZREVATEL, що у відкритому доступі є багато моделей, які в різних країнах застосовують фахівці з обслуговування апаратів ШВЛ. Вони вибрали одну з них, провели дослідження, виявили недоліки, які стосувалися якості потоків дихальної суміші, та вдосконалили свій вибір.

Олександр Буткалюк

"Тепер вкрай важливо провести дослідження Y-конекторів на біологічну відповідність і сумісність. Сам виріб покликаний працювати у вологому середовищі – середовищі дихальної системи, зі змінним складом кисню. Крім того, таке медичне обладнання вимагає дізінфекції, обробки санітарними речовинами. Тому пластик повинен відповідати санітарним нормам, а головне, в чому ми повинні переконатися, не заподіяти шкоди пацієнту. Все це вимагає проходження тестів відповідно до стандартів і регулятивних нормативів, що діють в Україні. Все це бюрократичний шлях "узаконення" значно складніший, ніж просто друк", – зазначив Буткалюк.

При цьому він наголосив, що Y-коннектор не є панацеєю від усіх проблем. Не варто розраховувати, що всі апарати ШВЛ реально переобладнати і помножити кількість ліжок з пацієнтами, які будуть одночасно отримувати допомогу. Справа в тому, що лікарні отримали доступ до апаратів різного покоління, з різними базовими можливостями.

Y-коннектори

Це, за словами Буткалюка, перша перешкода. Друга – не всі пацієнти можуть одночасно отримувати респіраторну допомогу, тому що перебіг їхнього захворювання і їхні фізіологічні "параметри" мають бути схожими. І саме через цю обставину лікарі розійшлися в думках. Одні усвідомлюють, що навіть таке, на перший погляд, екстремальне використання апаратів ШВЛ дозволить рятувати життя. Інші – вважають за краще ігнорувати таку можливість, навіть в умовах дефіциту вкрай необхідного обладнання.

"Ми пробували використовувати Y-коннектори з одночасним підключенням двох пацієнтів протягом близько 30 хвилин, з контролем газового складу артеріальної крові до початку вентиляції і після. Показники дихання були не гірші, ніж при вентиляції окремими респіраторами", – розповів президент Асоціації анестізіолог України, професор, головний спеціаліст МОЗ з анестезіології Сергій Дубров.

Тепер кияни проводять тести на герметичність системи. Завдяки цьому частково був змінений дизайну виробу.

Також триває процес патентування промислового зразка, який відповідатиме всім вимогам міжнародного стандарту ISO 5356-1.

Щоб отримати замовлення з Америки, українські інженери в партнерстві з колегами з Грузії та США працюють над проходженням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів FDA (Food and Drug Administration).

Сергій Дубров

Дослідники впевнені, що в України ще є трохи часу в запасі, щоб підготуватися до більш серйозних викликів, але система охорони здоров'я повинна бути більш гнучкою, щоб швидко реагувати на ситуацію.

"Під час вірусної пандемії, швидке поширення хвороби вимагає впровадження стандартів наближених до військово-польової медицини, коли "придатні" рішення будуть дозволені для застосування і зможуть вводитися набагато швидше", – зазначив Буткалюк.

При цьому він уточнив, що швидкість – не означає втрату якості. Незважаючи на те, що креслення їх виробу є у відкритому доступі, друкувати його можуть тільки професійні інженери, тому що від такої простої конструкції залежать життя людей.

OBOZREVATEL відправив запити до Міністерства охорони здоров'я України та Департаменту охорони здоров'я при КМДА, щоб з'ясувати їх позицію про перспективу використання Y-конекторів.

Карта поширення коронавірусу в Україні РНБО

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко спростував чутки про недостатню кількість апаратів штучної вентиляції легенів у столиці. Він уточнив, що в медустановах Києва їх майже 400.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!