Неспокійно під час пандемії: створено гарячу лінію психологічної підтримки "Стоп ПАНІКА"
Під час пандемії створено гарячу лінію психологічної підтримки "Стоп паніка".
Висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи в сфері психічного здоров'я, щодня безкоштовно, анонімно, кваліфіковано підтримують українців, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, що виникли в результаті пандемії коронавируса, будь то підтверджений COVID-19, проблемні питання по родичах, втрата роботи або бізнесу.
Безкоштовний багатоканальні номера: +38 (044) 502 74 08; 0 800 502 391
Гаряча лінія професійної підтримки працює по всій території України.
Створення гарячої лінії "Стоп паніка" з надання професійної підтримки тим, хто змушений перебувати на карантині через загрозу поширення коронавируса ініціювали: Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр (за підтримки КБ "Альянс") та Інститут психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за підтримки асоціації психіатрів України, Української психологічної асоціації.