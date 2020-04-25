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25 квітня • оновлено в 19:01
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Неспокійно під час пандемії: створено гарячу лінію психологічної підтримки "Стоп ПАНІКА"

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Під час пандемії створено гарячу лінію психологічної підтримки "Стоп паніка".

Висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом роботи в сфері психічного здоров'я, щодня безкоштовно, анонімно, кваліфіковано підтримують українців, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, що виникли в результаті пандемії коронавируса, будь то підтверджений COVID-19, проблемні питання по родичах, втрата роботи або бізнесу.

Безкоштовний багатоканальні номера: +38 (044) 502 74 08; 0 800 502 391

Гаряча лінія професійної підтримки працює по всій території України.

Створено гарячу лінію психологічної підтримки "Стоп паніка"

Створення гарячої лінії "Стоп паніка" з надання професійної підтримки тим, хто змушений перебувати на карантині через загрозу поширення коронавируса ініціювали: Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр (за підтримки КБ "Альянс") та Інститут психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за підтримки асоціації психіатрів України, Української психологічної асоціації.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а зачем тогда такие а.п.о.к.а.л.и.п.т.и.ч.е.с.кие заголовки писать?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pegasman Partagas, Чтобы не было паники незачем ее разгонять в СМИ госструктурам. Вот в Беларуси паники нет.
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Суспільство

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