Несподівано! Розкрито секрет найкращої упаковки подарунків

Професори з Університету Невади з'ясували, що недбало загорнутий подарунок призводить до приємного здивування, у той час як акуратний вигляд призводить до розчарування.

Результати їх дослідження опубліковані в статті, що вийшла в Journal of Consumer Psychology, пише Fast Company.

У першому експерименті брало участь 180 студентів. Після прибуття кожному студенту було вручено справжній подарунок в знак вдячності за участь.

Подарунком була кавова кружка з логотипом однієї з двох баскетбольних команд NBA - місцевої Miami Heat або її конкурента Orlando Magic. При цьому всі відібрані учасники були фанатами Miami Heat. Тому мета експерименту полягала в тому, що половині студентів дістався бажаний подарунок, в той час як інша половина отримувала те, чого вона не хотіла. У той же час половина подарунків була акуратно загорнута, в той час як інші – абияк.

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Виявилося, що тим, хто отримав недбало загорнутий подарунок, їх подарунок сподобався значно більше, ніж тим, хто отримав акуратно загорнутий подарунок - незалежно від того, яку кухоль вони отримали.

У ході другого експерименту студентів попросили подивитися на зображення акуратно або недбало загорнутого подарунка і розповісти про свої очікування до його розпакування.

Результати показали, що очікування щодо акуратно упакованих подарунків були значно вище, ніж щодо недбало упакованих.

На думку авторів, такі результати говорять про те, що люди використовують упаковку, щоб оцінити, наскільки хорошим буде подарунок. Акуратна упаковка ставить занадто високу планку, натякаючи на те, що подарунок буде відмінним. Неакуратна упаковка обумовлює низькі очікування, натякаючи, що подарунок буде поганим.

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