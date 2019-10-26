'Нерви не залізні': перепалка Зеленського з бійцем 'Азова' на Донбасі 'підірвала' мережу

Українці активно обговорюють словесну перепалку президента України Володимира Зеленського з бійцем "Азова" на Донбасі.

Інцидент стався в Золотому, де має відбутися розведення військ, узгоджене в Мінську. Боєць на ім'я Денис виступив проти такого кроку, згадавши про акції протесту в Києві та інших містах.

Діалог вийшов досить жорстким і Зеленський нагадав військовим, що він є президентом України, закликавши розмовляти з ним належним чином. Багато користувачів мережі вважають, що глава держави поводиться неправильно і грубо.

Зеленський в Золотому

"Прекрасний президент. Не знає, що були акції протесту", "Це просто якийсь сюр. Хочеться прокинутися", "Ніякої поваги до бійців і до народу", "Манера спілкування дуже сильно змахує на манеру спілкування Ігора Валерійовича Коломойського", "Фу, поводиться, як в підворітті", - пишуть вони.

Зеленський в Золотому

Однак багато українців також стали на бік Зеленського, похваливши за персональний візит на передову і нагадавши, що він є головнокомандуючим, тому військові повинні йому підкорятися.

Зеленський в Золотому

"Молодець президент! Кожен повинен знати своє місце! Хто ти такий, щоб президенту вказувати?" "Потрібно розуміти, що у президента нерви не залізні, стільки г*вна треба розгрібати", "Приїхав. Значить намагається контролювати ситуацію", "Верховним головнокомандувачем Збройних сил є президент України", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані в Києві пройшли протести проти підписання " формули Штайнмайера ". До столиці приєдналися і інші міста.

Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", заявивши, що ніякої "капітуляції не буде".

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