"Нептун" надійшов на озброєння українських військ. Фото

На озброєння Збройних сил України прийнято береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун".

Як повідомляється на офіційному сайті Міноборони, відповідний наказ підписав міністр оборони Андрій Таран.

Документом визначено основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу 360МЦ, технічні умови та загальні вимоги до комплексу.

"Нептун" – це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя, захисту узбережжя на небезпечних напрямків імовірного висадження десанту.

"Нептун" є перспективною українською розробкою, його ракети здатні знищувати не тільки корабельні цілі, а й наземні. Ракети є сучасним видом озброєння, вони керовані і малопомітні для ворожих радарів.

Береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун" Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня завершився цикл випробувань крилатих ракет "Нептун", під час яких військові перевірили ефективність ураження мішеней із використанням боєголовки.