"Непотрібний придаток": мешканці України та Росії розповіли, що втратили після анексії Криму

Журналісти провели опитування про наслідки анексії Криму Росією серед жителів півострова, материкової України і Росії.

Кореспонденти "Радіо Свобода" поцікавилися у жителів Ялти, Києва, Львова та Москви, що вони придбали або втратили після подій в березні 2014 року.

Більшість жителів півострова, серед яких також виявилися ті, хто переїхав з РФ після окупації, заявили що "нічого не втратили" і лише придбали "те, чого хотіли". Деякі поскаржилися на перервані зв'язки з материковою Україною і можливість спілкуватися зі знайомими та родичами.

Опитані на материковій частині України поскаржилися, що крім території країни втратили людей, а також віру в власну державу.

Що Втратили жителі України и России после анексії Криму? | Опитування pic.twitter.com/29LiO1AqdU - Радіо Свобода (@radiosvoboda) 16 березня 2018 р

У свою чергу жителі Москви виявилися незадоволені анексією Криму. Зокрема вони поскаржившись на санкції, податки, що зросли, і "зайвий головний біль", викликаний "приєднанням" півострова.

"Крим - це даремний придаток, який був зовсім не потрібний в наш час", - заявила одна з респонденток.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, скільки Росія витратила на Крим з моменту анексії.