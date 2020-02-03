Непокоять кілька аспектів: у Комітеті ВР зробили заяву щодо гучного законопроєкту про ЗМІ

Члени комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики зробили заяву щодо законодавства у сфері боротьби з дезінформацією, розробкою якого займається Міністерство культури, молоді та спорту України.

Її у своєму Facebook оприлюднив народнив депутат України, глава комітету з інформаційної та гуманітарної політики Олександр Ткаченко, зазначивши, що ця тема викликала значний суспільний резонанс і надходять численні прохання її прокоментувати.

"Ми цінуємо зусилля наших колег у Міністерстві, направлені на їхнє вирішення та сміливість з якою вони взялися за цю роботу. Ми також розуміємо, що проект знаходиться на перших етапах публічного обговорення та пройде ще не одне коло таких дискусій", – написав нардеп.

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При цьому він навів низку аспектів, які викликають занепокоєння комітету:

непропорційний рівень покарань та криміналізація деяких статей діяльності журналістів;

поява органу, уповноваженого за рішенням Кабміну з широким колом можливостей застосування механізмів держави в регуляції свободи слова;

розподіл журналістів на тих, хто увійде в пропоновану асоціацію та тих, хто не схоче;

принцип правової визначеності при тлумаченні терміну "дезінформація" та відповідності змісту та обсягу цього терміну сучасним викликам;

принцип пропорційності покарання за вчинене правопорушення, зокрема залученості занадто широкого кола громадян, на яких розповсюджуватиметься дія цього закону.

На думку депутатів, зазначені методи можуть призвести до наступу на свободу слова. Крім того, у комітеті висловили готовність "надати Міністерству чіткі висновки проаналізованого проекту закону та долучитися до роботи над ним, розуміючи необхідність вжиття відповідних кроків в цьому напрямку".

"Закликаємо експертів та фахове співтовариство спільними зусиллями знайти шляхи рішення викликів, які стоять перед нашим суспільством", – підсумували члени комітету.

Заяву підписали Олександр Ткаченко, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Гео Лерос, Ліза Богуцька, Андрій Боблях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні забили на сполох через закон про дезінформацію. Екснардеп висловив думку, що телебачення, яке з'явиться в Україні після його ухвалення, матиме схожість із російським, де інакомислення буде придушуватися.

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