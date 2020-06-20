В пятницу на бюджетном комитете Рады рассматривался вопрос о выделении 2,7 миллиарда гривен на доплаты полицейским, спасателям, нацгвардейцам и пограничникам из так называемого коронавирусного фонда бюджета.

Доплаты в размере 50 % от должностных окладов должны будут получить 87 000 сотрудников структур МВД.

В том числе, их должны будут получить 67 000 полицейских, каждый день контактирующих со значительным количеством людей на улицах и в рабочих помещениях.

Член бюджетного Комитета, депутат от фракции "Голос", выступил с резкой критикой выделения средств на мотивацию полицейских, которые рискуют своим здоровьем и жизнью вместе с врачами, стоят на переднем краю борьбы с коронавирусом.

Мол, зачем поощрять полицейских, которые бьют людей на митингах.

Я напомнил депутату от "Голоса" о том, что после врачей сотрудники структур МВД находятся на втором месте по заболеваемости среди госслужащих. ￼

По состоянию на вчера, 681 заболевший: полицейские, пограничники, гвардейцы, спасатели и 180 членов их семей.

Я также напомнил депутату от "Голоса" и другим его коллегам, что работа полицейских, спасателей, гвардейцев, пограничников - есть ежедневный риск потерять свою жизнь и здоровье.

И что не надо всех грести под одну гребёнку.

У нас в полиции есть как герои, так и те, за чьи поступки бывает стыдно.

Но нельзя своими действиями демотивировать и разрушать работу правоохранительной системы!

Несмотря на жесткую критику, Бюджетный комитет Парламента поддержал инициативу МВД и 87 000 сотрудников структур МВД получат доплаты к своей зарплате.

Было 16 голосов - "За", 2 - "Против", 1 - "Воздержался".

И я благодарен всем депутатам, кто поддержал решение о мотивационном пакете для правоохранителей, борющихся плечом к плечу вместе с медиками.

Это было о хорошем. А теперь о плохом.

Сегодня в Днепре при задержании грабителя, подозреваемого в вооружённом похищении 4 миллионов гривен, от двух огнестрельных ранений погиб старший лейтенант полиции Дарвин Каренович Потуданский, 1990 года рождения.

Истекая кровью, он успел помочь своим товарищам обезоружить и надеть наручники на преступника.

Погибший полицейский Дарвин Потуданский Телеграм-канал Борислава Березы

Так что доплаты, господин депутат, член бюджетного комитета от фракции "Голос", получит не 67 000, а 66 999 полицейских...

На фото – погибший сегодня 30-летний старший лейтенант Дарвин Потуданский.

Его должностной оклад был 7 тысяч гривен. С премией получалось около 13 тысяч гривен.

Если бы Дарвин сегодня не погиб при задержании преступника - он бы получил надбавку из фонда по борьбе с коронавирусом в 3500 гривен в месяц.

Погибший полицейский Дарвин Потуданский Фейсбук Антона Геращенко

Сотрудники полиции вместе со следователями ДБР восстанавливают все детали трагедии. Подробности будут завтра.

А днепровские оперативники будут всю ночь вычислять и задерживать остальных членов банды вооруженных грабителей, пока вся Украина готовится отойти ко сну...

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.