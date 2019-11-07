"Ненавиджу "русскій мір": ізраїльський воїн "Айдару" підірвав мережу потужним відео

У мережі викликало фурор відео з ізраїльтянином, який пішов воювати за Україну в складі батальйону ЗСУ "Айдар".

Всього за годину з моменту публікації воно зібрало 1,4 тис. лайків, близько 70 коментарів і понад 430 репостів. Ролик опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це Григорій Пивоваров. Він – ізраїльтянин, воює за Україну з 2014 року. Тому що його головний ворог – "русскій мір", світ загарбників і руйнівників. Пам'ятайте про те, що завдяки таким бійцям, як Григорій, велика частина України ніколи не бачила (і поки вони на передовій, не побачить) війни", – написали в підводці до відео.

Воно починається з емоційного звернення Героя до окупантів, в якому він нагадує їм про всі злочини, які ті вчинили на українській землі.

"Заради чого ти прийшов?! Кого звільняти?! Заради чого звільняти?! Що вони домоглися у своїх цих "Л/ДНР"? Комендантська година, розпиляні заводи, затоплені шахти?! Що їм не вистачало? Закони України завжди були м'якші на відміну від російських. У них була робота, жили – не тужили. І що вони отримали тепер?" – дивується воїн.

Він підкреслив, що не може відчувати до агресора нічого крім ненависті. Адже в Україну приїжджають російські курсанти-артилеристи і розвідники, щоб здати в бойових умовах іспити і випробувати свою зброю.

Григорій Пивоваров Скріншот відео

"Як колишньому ізраїльтянинові мені це знайомо за ізраїльською історією. Адже те ж саме СРСР чинив з Ізраїлем у Сирії, Єгипті, відправляючи свою техніку, щоб випробувати її в бойових умовах. І своїх же "іхтамнєтов". Це дуже злий і підступний ворог. Чим більше часу, тим більше ненависті", – каже захисник України.

Його також глибоко зачіпає те, що Росія намагається маніпулювати святими речами – Голокостом, Другою світовою війною, переписують історію.

"Скрізь пхають свій ніс! Подивіться всю європейську історію – вони говорять одне, а радянська по-іншому. Не може бути такого! Почитайте древніх дослідників. Взагалі Росії до 1700 року не було, це була Московія. Неспроста ж у Європі її називають варварами. І такі вони і є. Я ніколи не забуду, як в Іспанії мені говорили: "Ти що, хочеш піти туди працювати? Не смій, там же росіяни, будеш ночувати під мостом", – згадує боєць.

Він підкреслив, що все, чим "прославилися" росіяни, – це обман, хитрість і небажання жити в мирі з іншими народами.

"Ще живучи в Ізраїлі, я ненавидів цей "рускій мір". Тому що вони себе обмежили якимись тупими поняттями, рамками, не хочуть жити вільно і приймати свободу", – каже воїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український захисник розповів, як бійці ЗСУ дражнять терористів "Л/ДНР", змушуючи їх слухати гімн України. За його словами, окупанти обстрілюють українські позиції лише тоді, коли їм на підмогу приходять спайпери або спецназівці. Вони бояться, що ЗСУ зачавлять їх силою.

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