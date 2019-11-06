"Ненавиджу, але не поїду!" Українка розповіла про цинізм фанатів "русского міра" в ЄС

В Естонії, яка є членом Європейського союзу, живе безліч росіян, які ненавидять цю країну, але не хочуть її залишати через хороші умови життя.

Про таку цинічну позицію вихідців із держави-агресора розповіла у Facebook докторка політичних наук, професорка НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського Лідія Смола. Їй вдалося поспілкуватися з одним із фанатів "русского міра", який живе в європейській країні.

"Люблю Естонію за мужність і стійкість цієї маленької країни в боротьбі зі страшним сусідом. Один росіянин, громадянин Естонії на мою похвалу за його хороше знання естонської мови відповів, що треба знати мову ворога. І пояснив, що жити тут буде, тому що комфорт, робота, можливості, але ненавидить все естонське і любить душею Росію", – обурилася українка.

Росіяни в Естонії baltija.eu

Разом з тим, додала Смола, росіянин відкинув можливість повернутися на постійне місце проживання до Росії, оскільки там немає тих благ, до яких він звик. "І з гордістю сказав, що таких людей тут тисячі", – підкреслила професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Естонія заборонила проліт через свою територію літаку з російським віцепрем'єром на борту. Інцидент трапився ще у жовтні цього року.

За словами речника МЗС РФ Марії Захарової, це третій випадок, коли Естонія відмовляє російським морякам і повітряним суднам.

Раніше в країні-члені ЄС заявили про намір витребувати у Росії Івангород в Ленінградській області та частину Псковської області, які раніше входили до складу Естонської РСР.

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