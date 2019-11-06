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6 листопада • оновлено в 18:06
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"Ненавиджу, але не поїду!" Українка розповіла про цинізм фанатів "русского міра" в ЄС

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В Естонії, яка є членом Європейського союзу, живе безліч росіян, які ненавидять цю країну, але не хочуть її залишати через хороші умови життя.

Про таку цинічну позицію вихідців із держави-агресора розповіла у Facebook докторка політичних наук, професорка НТУУ "КПІ" імені Ігоря Сікорського Лідія Смола. Їй вдалося поспілкуватися з одним із фанатів "русского міра", який живе в європейській країні.

"Люблю Естонію за мужність і стійкість цієї маленької країни в боротьбі зі страшним сусідом. Один росіянин, громадянин Естонії на мою похвалу за його хороше знання естонської мови відповів, що треба знати мову ворога. І пояснив, що жити тут буде, тому що комфорт, робота, можливості, але ненавидить все естонське і любить душею Росію", – обурилася українка.

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Росіяни в Естонії

Росіяни в Естонії

baltija.eu

Разом з тим, додала Смола, росіянин відкинув можливість повернутися на постійне місце проживання до Росії, оскільки там немає тих благ, до яких він звик. "І з гордістю сказав, що таких людей тут тисячі", – підкреслила професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Естонія заборонила проліт через свою територію літаку з російським віцепрем'єром на борту. Інцидент трапився ще у жовтні цього року.

  • За словами речника МЗС РФ Марії Захарової, це третій випадок, коли Естонія відмовляє російським морякам і повітряним суднам.

  • Раніше в країні-члені ЄС заявили про намір витребувати у Росії Івангород в Ленінградській області та частину Псковської області, які раніше входили до складу Естонської РСР.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Естонія
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Северг Олег
Северг Олег
Ему не нужно никуда возвращаться, потому что он коренной житель. Он живёт на своей родине, а русские коренные жители Эстонии и со своей земли никуда уезжать не будут и никому ничем не обязаны. Нарва это русский город. Исторически русский город, который только лишь ценой предательства политиков перешёл Эстонии однако того факта что русские живущие там есть коренные жители это не меняет. Тупая украинская овца опять не поняла с кем дело имеет.
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5
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Как гражданка Латвии, скажу правду, почему мы не уезжаем в Россию. Ни при чем тут какие-то типа "хорошие условия жизни". Они обычные. Большинство живёт в хрущевках, жизнь очень дорогая. Мы не уезжаем только потому, что родились тут и выросли, учились, детство прошло, тут друзья, семья. У меня тут похоронен отец, брат, бабушки и дедушки. И ещё потому, что Россия не даёт нам гражданство. Средний латыш живёт ничем не лучше среднего россиянина. Латвия для нас родина. Хотя мы постоянно испытываем за свою родину стыд. Вот и вся правда.
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4
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Сергеев Сергей
Сергеев Сергей
Возмущаться многие могут, а вот фамилию собеседника опубликовать сцыт госпожа. Вопрос почему?
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