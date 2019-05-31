Ненавидять війну: терористка "ДНР" поскаржилася на агресію жителів Донбасу

Жителі окупованого Донбасу агресивно реагують на терористів "Л/ДНР".

Про це розповіла найманка окупантів Лілія Ніколаєва, поскаржившись, що люди нібито "не розуміють, що їх захищають".

За її словами, через агресію людей вона приховує свою причетність до незаконних військових формувань і переміщається містом у цивільному одязі.

"Не дуже адекватно реагують деякі на військову форму. З якоїсь злістю. Наче ми робимо щось погане... Додому я їду по громадянці — відпочити хочеться від цього всього. А хлопці їдуть у формі, а мирні жителі скаржаться. Негатив люди вихлюпують", — поскаржилася Ніколаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанат "ДНР" Прилєпін поскаржився на жителів Донбасу, заявивши, що вони є українцями і сильно відрізняються від росіян.

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