Ненароджена дитина показала на УЗД знак перемоги

У Шотландії ненароджена дитина на ультразвуковому дослідженні показала знак перемоги - V, чим дуже вразила лікарів.

Як повідомляє Mirror Online, мати дитини вважає жест дитини смішним і сказала, що покаже це фото своїй дочці в майбутньому.

Jemma Houston/Mirror Online

21-річна Джемма Х'юстон з міста Пейслі, Шотландія, розповіла, що її дочка ніколи "не співпрацює" під час ультразвукових досліджень і не лягає у правильне положення.

Це вже четверте УЗД, і, за словами жінки, у неї немає жодного нормального фото. Вона додала, що дочка буде "справжньою дівою", як і її мати, і успадкує її риси характеру.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дочка Анастасія Заворотнюк Анна поділилася новими фотографіями, на яких вражає своєю схожістю з актрисою.

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