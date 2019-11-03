Ненароджена дитина показала на УЗД знак перемоги

У Шотландії ненароджена дитина на ультразвуковому дослідженні показала знак перемоги - V, чим дуже вразила лікарів.
Як повідомляє Mirror Online, мати дитини вважає жест дитини смішним і сказала, що покаже це фото своїй дочці в майбутньому.
Jemma Houston/Mirror Online
21-річна Джемма Х'юстон з міста Пейслі, Шотландія, розповіла, що її дочка ніколи "не співпрацює" під час ультразвукових досліджень і не лягає у правильне положення.
Це вже четверте УЗД, і, за словами жінки, у неї немає жодного нормального фото. Вона додала, що дочка буде "справжньою дівою", як і її мати, і успадкує її риси характеру.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дочка Анастасія Заворотнюк Анна поділилася новими фотографіями, на яких вражає своєю схожістю з актрисою.
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