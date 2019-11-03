Головна Новини
3 листопада • оновлено в 07:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Ненароджена дитина показала на УЗД знак перемоги

2.3т Читати матеріал російською

У Шотландії ненароджена дитина на ультразвуковому дослідженні показала знак перемоги - V, чим дуже вразила лікарів.

Як повідомляє Mirror Online, мати дитини вважає жест дитини смішним і сказала, що покаже це фото своїй дочці в майбутньому.

Ненароджена дитина показала на УЗД знак перемоги

Jemma Houston/Mirror Online

21-річна Джемма Х'юстон з міста Пейслі, Шотландія, розповіла, що її дочка ніколи "не співпрацює" під час ультразвукових досліджень і не лягає у правильне положення.

Новини
Народила самотужки у ванній: з’явилися подробиці жахливого вбивства матір'ю немовляти на Київщині

Це вже четверте УЗД, і, за словами жінки, у неї немає жодного нормального фото. Вона додала, що дочка буде "справжньою дівою", як і її мати, і успадкує її риси характеру.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, дочка Анастасія Заворотнюк Анна поділилася новими фотографіями, на яких вражає своєю схожістю з актрисою.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Шотландія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel