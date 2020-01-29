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29 січня • оновлено в 18:59
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Неможливо працювати за старими правилами: глава ФРУ про реформу законів про працю та профспілки

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Новий проєкт Трудового кодексу передбачає низку нововведень на кшталт обов'язкової компенсації при звільненні, трудових договорів для фрілансерів, декретної відпустки для обох батьків одночасно. І роботодавці підтримують оновлення Закону про працю, а також посилення незалежності профспілок. Таку думку глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник висловив у коментарі виданню "Сегодня".

За його словами, Кабінет міністрів уже пообіцяв презентувати окремий закон, який регулюватиме роботу профспілок так, щоб вони були дійсно незалежними.

"Неможливо не реагувати на ці виклики. Неможливо працювати за старими правилами, не реагувати на те, що ключовий засіб виробництва – не верстат, а мізки, розум людини. Якщо ми на це не відреагуємо, ми будемо втрачати конкурентоспроможність, і наша економіка не буде зростати", – наголосив Олійник.

Серед нововведень проєкту Трудового кодексу – те, що до звичного безстрокового трудового договору додаються ще шість: терміновий, короткостроковий, сезонний, з не фіксованим робочим часом, учнівський і для фрілансу. Роботодавці повинні будуть завчасно попередити працівників про звільнення і виплачувати компенсацію – від двох до шести зарплат, залежно від стажу.

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Крім того, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галина Третьякова заявила, що новий проєкт Закону про працю захистить тих, хто зараз не захищений.

"Цей законопроєкт спрямований на те, щоб вивести тих, хто не захищений зовсім, у зону, де буде захист", – заявила Третьякова.

Станом на сьогодні обидва законопроєкти вже перебувають на розгляді у профільному парламентському комітеті.

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Нагадаємо, за даними Мінекономіки, з 28,5 млн українців працездатного віку легально працюють лише 12,8 млн. Як заохотити платити податки фрілансерів або нянь, в уряді поки не придумали. У Кабміні визнають: один лише Закон про працю не виведе трудові відносини з тіні – це можна зробити лише в комплексі з проведенням податкової реформи.

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Тема
Реформи в Україні
Особа
Галина Третьякова
Місце
Україна
Теги
федерация работодателей Кабінет Міністрів України Верховна Рада України
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