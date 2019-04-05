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Неможливо дихати: в Криму забили на сполох через нову НП

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В анексованому Криму забили на сполох через нову екологічну катастрофу, пов'язану з викидами хімічних речовин у повітря.

Так, у місті Яни Капу (Красноперекопськ) з'явився їдкий, задушливий запах. Подібні скарги надійшли і з Армянська, де в 2018 році відбулася хімічна атака з заводу "Кримський титан".

Підтверджуючими скріншотами з місцевого пабліка, в яких жителі розповіли про те, що відбувається, поділився в Twitter блогер "КРЫМский бандеровец".

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Кримський титан

Кримський титан

112.ua

"Запах у місті якийсь незрозумілий і горло ніби пече злегка при вдиху", "Бабуся поки в квартирі сидить – нічого. Виходить на вулицю – і задушливий кашель. Це перші дзвіночки", "О 2 годині ночі дихати було неможливо", "Позавчора години із сьомої вечора почав задихатися, цієї ночі годині о другій знову", "Жахливо смердить", – поділилися кримчани.

Неможливо дихати: в Криму забили на сполох через нову НП
Неможливо дихати: в Криму забили на сполох через нову НП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ніч з 23 на 24 серпня 2018 року в районі Армянська і Красноперекопська стався викид в атмосферу невідомої речовини. Жителі скаржилися, що їх труять.

  • Хімічну катастрофу спровокували випаровування заводу "Кримський титан" українського олігарха Дмитра Фірташа.

  • Окупаційна "влада" була змушена евакуювати з міста дітей.

  • Незабаром стало відомо, що хіматака з півострова дісталася і до материкової частини України.

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Тема
анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
"Подтверждающими скриншотами с местного паблика" - ))))))))))))))))) ДАЛЬШЕ НЕ ЧИТАЛ!
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Федоров Федор
Федоров Федор
Пушненка Семен, причем эти все аки гомноеда К.Б.)Он сам с собой там беседу ведёт,а потом эти скрины приводит в качестве доказательства "ужОс нах")
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