Неможливо дихати: в Криму забили на сполох через нову НП

В анексованому Криму забили на сполох через нову екологічну катастрофу, пов'язану з викидами хімічних речовин у повітря.

Так, у місті Яни Капу (Красноперекопськ) з'явився їдкий, задушливий запах. Подібні скарги надійшли і з Армянська, де в 2018 році відбулася хімічна атака з заводу "Кримський титан".

Підтверджуючими скріншотами з місцевого пабліка, в яких жителі розповіли про те, що відбувається, поділився в Twitter блогер "КРЫМский бандеровец".

Кримський титан 112.ua

"Запах у місті якийсь незрозумілий і горло ніби пече злегка при вдиху", "Бабуся поки в квартирі сидить – нічого. Виходить на вулицю – і задушливий кашель. Це перші дзвіночки", "О 2 годині ночі дихати було неможливо", "Позавчора години із сьомої вечора почав задихатися, цієї ночі годині о другій знову", "Жахливо смердить", – поділилися кримчани.

Крим. Жителі окупованого Яни-Капу (Красноперекопська) стривожені - у місті знову з'явився їдкий, задушливий запах. Нагадаю, напередодні жителі Армянська також повідомили про погіршення екологічної ситуації в місті. Почитати можна тут >> https://t.co/kQjbaVo8tp pic.twitter.com/nAkmsrLo5a - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 5 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч з 23 на 24 серпня 2018 року в районі Армянська і Красноперекопська стався викид в атмосферу невідомої речовини. Жителі скаржилися, що їх труять.

Хімічну катастрофу спровокували випаровування заводу "Кримський титан" українського олігарха Дмитра Фірташа.

Окупаційна "влада" була змушена евакуювати з міста дітей.

Незабаром стало відомо, що хіматака з півострова дісталася і до материкової частини України.

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