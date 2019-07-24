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"Немнога дурковата людина": Кернес раптово заговорив "азіровською" українською

50.4т Читати матеріал російською

Мер Харкова Геннадій Кернес після набрання чинності законом про державну мову спробував провести сесію міської ради українською, припустившись безлічі помилок.

Відповідне відео засідання було опубліковане в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, особливо яскраво проблеми з українською мовою проявилися, коли мер посперечався з депутатом Ігорем Черняком, який обурився неймовірною вартістю лавок, які міська влада поставила в місцевому сквері "Стрілка" – кожна по 17 тисяч грн.

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Ігор Черняк

Ігор Черняк

Скріншот із відео

"Питання, яке сечас озвучив депутат, питання важливе. Пан Черняк може звернутися до правоохоронних органів і вам дадуть відповідь. Мені задають питання, як це відбувається у Харкові – ми робимо багато чого хорошого, красивого, а Черняк каже, що ми "тупії". Я наслухався вашей предвіборной агитации с вашим патроном Саакашвили, которий не тільки некультурна людина, а і дурковата немнога. Я посмотрю вашу інформацію, щоб ми виявили, де дешевле, а де – нет, і я вам відповім. Ну Саакашвілі ви передадить, да?" – відповів Кернес.

Геннадій Кернес

Геннадій Кернес

Скріншот з відео

Після розгляду порядку денного мер заявив, що є ще "записавшийся Черняк", який поділився новими претензіями до Кернеса.

"То, шо до виборів. Це були парламентські вибори і вибирали новий парламент. А то, шо буде касаться місцевих, тода ми подивимось – довіряй ділам чи не довіряй", – відповів він на репліку Черняка про провал на парламентських виборах.

Видав мер перл також і про петицію щодо реконструкції парку "Зелений гай" за аналогією з петицією про повернення проспекту імені маршала Жукова. "Ми вірталі історичне названіє проспекту", – заявив Кернес.

"Считаю, что ми розглянули всі питання. Сесія завєршена", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін осоромився, намагаючись говорити українською мовою.

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Тема
Закон про мови
Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна Харків
Тег
Харків
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Kogan Viktoria
Kogan Viktoria
А где ошибки? Говорит по-украински, какие претензии? Ему медаль нужно дать, что в исконно русскоязычных городах, человек владеет ещё и украинским
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Вы дальше дрочите Мне не интересно.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Нет желания.пиздеть про гебу.
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