"Немнога дурковата людина": Кернес раптово заговорив "азіровською" українською

Мер Харкова Геннадій Кернес після набрання чинності законом про державну мову спробував провести сесію міської ради українською, припустившись безлічі помилок.

Відповідне відео засідання було опубліковане в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, особливо яскраво проблеми з українською мовою проявилися, коли мер посперечався з депутатом Ігорем Черняком, який обурився неймовірною вартістю лавок, які міська влада поставила в місцевому сквері "Стрілка" – кожна по 17 тисяч грн.

Ігор Черняк Скріншот із відео

"Питання, яке сечас озвучив депутат, питання важливе. Пан Черняк може звернутися до правоохоронних органів і вам дадуть відповідь. Мені задають питання, як це відбувається у Харкові – ми робимо багато чого хорошого, красивого, а Черняк каже, що ми "тупії". Я наслухався вашей предвіборной агитации с вашим патроном Саакашвили, которий не тільки некультурна людина, а і дурковата немнога. Я посмотрю вашу інформацію, щоб ми виявили, де дешевле, а де – нет, і я вам відповім. Ну Саакашвілі ви передадить, да?" – відповів Кернес.

Геннадій Кернес Скріншот з відео

Після розгляду порядку денного мер заявив, що є ще "записавшийся Черняк", який поділився новими претензіями до Кернеса.

"То, шо до виборів. Це були парламентські вибори і вибирали новий парламент. А то, шо буде касаться місцевих, тода ми подивимось – довіряй ділам чи не довіряй", – відповів він на репліку Черняка про провал на парламентських виборах.

Видав мер перл також і про петицію щодо реконструкції парку "Зелений гай" за аналогією з петицією про повернення проспекту імені маршала Жукова. "Ми вірталі історичне названіє проспекту", – заявив Кернес.

"Считаю, что ми розглянули всі питання. Сесія завєршена", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін осоромився, намагаючись говорити українською мовою.

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