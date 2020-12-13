Немчінов сказав, за якої умови локдаун в Україні введуть раніше

Локдаун в Україні можуть ввести, коли кількість хворих на коронавірус за добу досягне 32-35 тисяч.

Про це 13 грудня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Але треба брати до уваги, що, крім виявлених, є ще питання госпіталізованих. У нас постійно збільшується ліжкофонд. МОЗ працює над тим, щоб у разі потреби довести його до 90 тисяч", – уточнив Немчінов.

Нагадаємо, що локдаун в Україні для стримування коронавірусу уряд хоче ввести з 8 січня 2021 року. Він триватиме майже три тижні – до 25 січня включно.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Його можуть ввести на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, початком локдауну в Україні вибрали 8 січня, оскільки саме така дата була запропонована аналітиками Ради національної безпеки й оборони та Міністерства охорони здоров'я.