Немчінов розповів, чи хворів хтось у Кабміні на коронавірус

Юрій Сергієнко Суспільство 18:22, 9.09.2020 Оновлено: 18:35, 9.09.2020

В Україні є випадки захворювання на коронавірус серед керівників центральних органів влади, проте їх кількість невідома, тому що статистика не ведеться.

На брифінгу 9 вересня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що йому не відомо про такі випадки безпосередньо серед членів уряду. Запис його виступу опубліковано на сторінці міністра в Facebook.

"Якщо йдеться про членів уряду, мені невідомі факти захворювання. Я знаю про захворювання державних службовців категорії "А" – на рівні керівників центральних органів виконавчої влади", – зазначив він.

Також Немчінов розповів про тестування на коронавірус у Кабінеті міністрів.

"Що стосується тестування, то кожен забезпечує його собі самостійно. Зокрема, у секретаріаті Кабміну такі тестування проходять після виявлення хворих: це стосується кола контактних осіб і контрольні тести", – сказав він.

Міністр наголосив, що сам він чотири рази проходив тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській обласній раді стався спалах коронавірусу. Захворіли його голова, керівник апарату, шестеро працівників і вісім депутатів.

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