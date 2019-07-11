"Талонів немає", але 200 грн усе вирішують: мережу обурив інцидент в українській лікарні

В Івано-Франківську лікарі міської дитячої клінічної лікарні запевняють, що у них немає вільних годин і талонів для прийому, втім, охоче оглядають пацієнтів за "благодійні внески".

Про це повідомила франківчанка, головний редактор видання "Галицький кореспондент" Тетяна Соболик на своїй сторінці у Facebook. Її пост почали обурено коментувати жителі міста, скаржачись на схожі проблеми.

Соболик розповіла, що її дитина впала з велосипеда, нога й рука опинилися в гіпсі, тому потрібен був огляд травматолога в поліклініці. Там, за словами жінки, без талонів відмовляються приймати, а записатися найближчим часом майже неможливо: в реєстратурі то слухавки не підіймають, то повідомляють про великі черги.

Рука й нога в гіпсі Facebook Тетяни Соболик

Франківчанка додала, що там їй порекомендували йти до лікаря без запису. Соболик зазначила, що поряд із кабінетом була лише одна людина, яка розповіла їй, що лікар через відсутність талонів вимагав гроші.

Новини В Чернігові військовий за 3000 грн дозволяв грати в пейнтбол на аеродромі

"Заходжу. І він одразу заявляє, що дивитися дитину не буде, бо талонів немає і зараз прийдуть ті люди (міфічні, з талонами), а він тут нас оглядає. Заперечую: там нікого немає і не було пів години. Каже, прийдуть. Врешті, погоджується оглянути дитину за "благодійний внесок". Кидаю на стіл 200 грн. Лікар стає доброзичливим і співчутливим, дає поради", – прокоментувала жінка і додала, що наступного тижня ситуація повторилася.

Вона також зазначила, що працівниці реєстратури ігнорують дзвінки пацієнтів, розмовляючи "приватно по мобілці".

"Ми так минулого тижденя із малим по лікарях ходили – на Тичини (Міська дитяча клінічна лікарня. – Ред.) і Коновальця (Обласна дитяча клінічна лікарня. – Ред.) запис на два місяці наперед до спеціалістів", "Це явище як хвороба інфекційна – розповсюджене у всіх державних поліклініках! Це не в лікарі справа, таке враження, що це вказівка десь зверху. Я теж зверталася в поліклініку п'яту (Міська поліклініка №5. – Ред.) 28 червня, то талони видавали на 15 липня, а пройшла огляд того ж дня, попросивши особисто лікаря, правда, про благодійний внесок чи хабар мови не було, але під кабінетом у черзі був тільки один пацієнт із талоном і четверо без них протягом двох годин", – коментують франківці у мережі.

Коментарі під постом Скріншот

Коментарі під постом Скріншот

Коментарі під постом Скріншот

Коментарі під постом Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові лікар вимагала гроші в хворих дітей. Генеральна прокуратура України заявляла про корупційну змову фармацевтів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram