"Немає війни? Носом в ампутації ткнути!" До Києва доставили двох поранених бійців

До київського шпиталю 13 листопада привезли двох бійців Збройних сил України, поранених на Донбасі.

Про це повідомила волонтерка Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook. Вона розкритикувала тих, хто заперечує війну в Україні, та висловилася про поведінку телеведучої Сніжани Єгорової.

Волонтер Наталія Юсупова https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Сьогодні зайшла до пораненого воїна з останнього борту. Хлопчисько зовсім, ноги, руки обгорілі, все в бинтах, в синці, а він дивиться на мене і ще намагається посміхатися. Буквально вчора ввечері, включаю ТВ, а там Єгорова, розповідає, мовляв все, що обіцяла нова влада, майже все зроблено, а головне, дослівно, "зупинені бойові дії, відведені війська", – обурилася волонтерка.

За її словами, ведучу варто "взяти носом в ці обгорілі ноги сунути і показати як припинилися обстріли". Вона нагадала про бійців ВСУ, які отримали поранення, і розкритикувала тих, хто заперечує наявність військових дій в країні.

"Всіх, для кого немає війни, немає поранених, немає бортів, треба за комір і носом в страшні рани і ампутації. Ось чесно, ненавиджу просто. В одній країні живемо з абсолютно байдужими, тупими і безсовісними створіннями. Саме вони заслуговують ось таку клоунську владу, щоб їх гнобили і всіляко знущалися", – підкреслила волонтерка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як волонтер Георгій Тука побачив поганий знак в розведенні сил на Донбасі і заявив, що візит в Золоте депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова був провокацією.

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