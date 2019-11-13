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14 листопада • оновлено в 00:23
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"Немає війни? Носом в ампутації ткнути!" До Києва доставили двох поранених бійців

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До київського шпиталю 13 листопада привезли двох бійців Збройних сил України, поранених на Донбасі.

Про це повідомила волонтерка Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook. Вона розкритикувала тих, хто заперечує війну в Україні, та висловилася про поведінку телеведучої Сніжани Єгорової.

Волонтер Наталія Юсупова

Волонтер Наталія Юсупова

https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya

"Сьогодні зайшла до пораненого воїна з останнього борту. Хлопчисько зовсім, ноги, руки обгорілі, все в бинтах, в синці, а він дивиться на мене і ще намагається посміхатися. Буквально вчора ввечері, включаю ТВ, а там Єгорова, розповідає, мовляв все, що обіцяла нова влада, майже все зроблено, а головне, дослівно, "зупинені бойові дії, відведені війська", – обурилася волонтерка.

За її словами, ведучу варто "взяти носом в ці обгорілі ноги сунути і показати як припинилися обстріли". Вона нагадала про бійців ВСУ, які отримали поранення, і розкритикувала тих, хто заперечує наявність військових дій в країні.

"Всіх, для кого немає війни, немає поранених, немає бортів, треба за комір і носом в страшні рани і ампутації. Ось чесно, ненавиджу просто. В одній країні живемо з абсолютно байдужими, тупими і безсовісними створіннями. Саме вони заслуговують ось таку клоунську владу, щоб їх гнобили і всіляко знущалися", – підкреслила волонтерка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як волонтер Георгій Тука побачив поганий знак в розведенні сил на Донбасі і заявив, що візит в Золоте депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова був провокацією.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Наталя Юсупова Сніжана Єгорова
Місце
Україна
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Николаев Олег
Николаев Олег
Если наступит мир, чем она будет заниматься? В Африку поедет голодным детям помогать?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кстати, как там Билецкий, интересно? Жoпy морозит на своём "последнем блокпосту" или уже дома, в тепле?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сволонтэриха нэгодуэ. В трех точках развели войска, хотя такие же упоротые, как она, жoпy рвали, чтобы не разводили. А там, где не развели, там да, там вoйнa. Так вы же сами её хотели! До пэрэмоги!
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