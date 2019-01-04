''Немає упередження'': Епіфаній прояснив ситуацію із противниками ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що висловлювання окремих священнослужителів проти її автокефалії не відображають офіційну позицію помісних православних церков інших країн.

Як приклад він навів заяви представників Сербської православної церкви, роз'яснивши ситуацію в інтерв'ю DW, яке опубліковане на сторінці ПЦУ у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Митрополит Епіфаній Скріншот відео

"Потрібно розуміти, що в цілому поняття певної церкви не відображається коментарем одного із архієреїв. Тому що дуже часто ми чуємо коментарі окремих представників тієї чи іншої помісної православної церкви, які не відображають у цілому всієї повноти тієї чи іншої православної церкви. Тому якщо говорити суто про Сербську православну церкву, наскільки мені відомо, що в цілому в цій церкві немає якогось упередженого ставлення до автокефалії УПЦ. Але є певні окремі особи, архієреї, які коментують і вважають, що не потрібно визнавати Сербською православною церквою УПЦ", — зазначив він.

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