"Немає туалетів і душ на видноті!" Окупанти у Криму провалили курортний сезон. Фото

У поточному курортному сезоні в окупованому Росією Криму спостерігається невтішний стан популярних курортних зон.

Як повідомляє "Крим. Реалії", в цьому році кримські пляжі готувалися і здавалися поспіхом.

"Багато хто з них за три дні до офіційного старту курортного сезону не був готовий до прийому відпочивальників. Тому документи для їхнього відкриття профільні служби видавали у "гарячому режимі", – пише видання.

Журналісти побували на популярних пляжах у Ялті і виявили там низку проблем. Наприклад, на пляжі "Лівадійський" всього два біотуалети і рятувальний пост. Свого душа у пляжу немає.

На пляжі "Дельфін" за туалет і душ потрібно платити окремо 20 і 30 російських рублів відповідно. Платний туалет також встановлено на пляжі "Корсар". За ключами від нього треба йти у місцевий бар. Свій душ на пляжі не працює – замкнений на ключ, тому відпочивальники миються на сусідньому, де обладнані саморобні душові шланги.

Видання відзначає, що незважаючи на розпал курортного сезону, не всі пляжі готові забезпечити відпочивальників безкоштовними туалетами і душовими.

Пляжі у Ялті krymr.com

Пляжі у Ялті krymr.com

Пляжі у Ялті krymr.com

Пляжі у Ялті krymr.com

Пляжі у Ялті krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму, незважаючи на розпал літа, зовсім немає туристів – пляжі і кафе порожні.

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