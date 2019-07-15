Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Немає туалетів і душ на видноті!" Окупанти у Криму провалили курортний сезон. Фото

11.9т Читати матеріал російською

У поточному курортному сезоні в окупованому Росією Криму спостерігається невтішний стан популярних курортних зон.

Як повідомляє "Крим. Реалії", в цьому році кримські пляжі готувалися і здавалися поспіхом.

"Багато хто з них за три дні до офіційного старту курортного сезону не був готовий до прийому відпочивальників. Тому документи для їхнього відкриття профільні служби видавали у "гарячому режимі", – пише видання.

Новини
А як же санкції? Росія похвалилася великим інвестором у Криму

Журналісти побували на популярних пляжах у Ялті і виявили там низку проблем. Наприклад, на пляжі "Лівадійський" всього два біотуалети і рятувальний пост. Свого душа у пляжу немає.

На пляжі "Дельфін" за туалет і душ потрібно платити окремо 20 і 30 російських рублів відповідно. Платний туалет також встановлено на пляжі "Корсар". За ключами від нього треба йти у місцевий бар. Свій душ на пляжі не працює – замкнений на ключ, тому відпочивальники миються на сусідньому, де обладнані саморобні душові шланги.

Видання відзначає, що незважаючи на розпал курортного сезону, не всі пляжі готові забезпечити відпочивальників безкоштовними туалетами і душовими.

Пляжі у Ялті

Пляжі у Ялті

krymr.com

Пляжі у Ялті

Пляжі у Ялті

krymr.com

Пляжі у Ялті

Пляжі у Ялті

krymr.com

Пляжі у Ялті

Пляжі у Ялті

krymr.com

Пляжі у Ялті

Пляжі у Ялті

krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму, незважаючи на розпал літа, зовсім немає туристів – пляжі і кафе порожні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Ялта
Теги
Крим відпочінок Крим
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
1006
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Слабо поехать? Только учтите, места на пляжах надо занимать не позже 7 часов.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel