"Немає потреби підкорятися!" РПЦ розлютили слова Варфоломія

РПЦ не погодилася з позицією Константинопольського патріарха Варфоломія про те, що повинна змиритися і прийняти рішення про автокефалію України.

Відповідну заяву зробив секретар відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Ігор Якимчук, зазначивши, що РПЦ не зобов'язана підкорятися рішенням Вселенського патріархату, повідомляє РБК.

"Православний Вселенський собор не передбачає особливих привілеїв для Константинопольського патріархату. Крім привілеїв честі, що не дають будь-яких владних повноважень поза межами цієї церкви. Відповідно, ніякої потреби підкорятися рішенням Константинополя ні у Російської православної церкви, ні у будь-якої іншої немає", — пояснив він.

Нинішню лінію поведінки Варфоломія представник РПЦ охарактеризував як "неправославну католицьку", коли одному з предстоятелів присвоюються якісь особливі повноваження.

"Російська церква не згодна з таким підходом. Він порушує чистоту православної віри", — сказав Якимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня Російська православна церква ухвалила рішення про повне припинення євхаристійного спілкування із Константинопольським патріархатом. Під заборону потрапили церкви Афона, всі храми Стамбула, а також Анталії.

Крім того, Білоруська православна церква слідом за РПЦ оголосила про розрив із Константинополем, а також Душанбінська православна церква, як частина РПЦ.