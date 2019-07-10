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"Немає ніякого перемир'я!" Волонтер поділилася криком душі про потік поранених з Донбасу

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Насправді ніякого перемир'я у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі немає. Всього за шість днів до Києва прибуло два борти із важкопораненими захисниками України.

Про це написала відомий волонтер Наталія Юсупова на своїй сторінці у Facebook і обурилася через ігнорування цієї теми у владних колах.

"За шість днів два борти з пораненими. Без ніг, із простреленими животами, з пораненнями в голову, із сильними контузіями, не чують нічого, ледве ходять, з осколковими пораненнями по всьому тілу. Кажуть, немає ніякого перемир'я, навіть натяку на покращення ситуації", – пише вона.

Юсупова додала, що військові розповідають про обстріл їхніх позицій із найсильнішої, великокаліберної зброї. Як наслідок – майже щодня є загиблі і щодня поранені.

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Поранений

dn.depo.ua

"Фото після обстрілів не можу дивитися, все у бруді, обличчя напружені, нерви на межі. Їду додому, а у Києві життя кипить! На кожному кроці реклама кандидатів у депутати, всюди ці неприємні і зажерливі пики, їх нічого не цікавить крім влади, нічого! Питаєте, хто приходить із політиків у госпіталь? Та ніхто! Ні ваш новий президент, який ніяк не визначиться, патріот він чи ватник, ні старі й нові обличчя. Всім просто плювати, що поруч привозять поранених із передової", – емоційно написала волонтер.

Вона присоромила політиків за те, що свій патріотизм вони демонструють лише віртуально – на телеефірах, тоді як реальної допомоги для Героїв від них не дочекатися.

"Ви так полум'яно штовхаєте промови про воїнів і війну, це все, на що ви здатні? Самі пости, крики і обурення, а ви там, пацани, воюйте. У нас часу немає провідати вас або допомогти хоч чимось. А політики, що сказати, це кодло невдячних і безсовісних людей. Хороших слів для них взагалі немає. Про війну пам'ятають тільки прості люди", – додала Юсупова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юсупова закликала українців допомогти пораненим бійцям, яких привозять до Київського госпіталь. За її словами, захисників привозять у вкрай важкому стані: у них відірвані ноги, руки, Герої переносять ампутації.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Наталя Юсупова
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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