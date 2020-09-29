Кисню і дефібрилятора немає, "ковідних" возимо на свій страх, – медики швидкої з Бородянки

Медики швидкої допомоги в місті Бородянка, за 30 кілометрів від Києва, рятують хворих на старій поржавілій швидкій УАЗ, відомій у народі як "буханка".

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL "Екстрена меддопомога на Київщині опинилася на межі: лікарі ледве справляються з хворими на COVID-19".

"Цей УАЗ – просто жах. Герметично нічого не зачиняється, немає ні кисню, ні дефібрилятора, тільки старий кардіограф. Ковідних возимо на свій страх і ризик. Із медикаментів немає головних – протиаритмійних, знеболювальних. Ось їдемо на ДТП, і якщо якийсь перелом, можемо запропонувати тільки анальгін, який, по суті, ні від чого не допомагає", – розповів фельдшер швидкої Олександр Ігнацевич.

Допоки на ситуацію не звернули увагу українські журналісти, у медиків і зовсім було все значно плачевніше. Наприклад, вони мали лише один захисний костюм від "ковіду" на всю бригаду, не було ні захисних масок, ні медикаментів.

"Приїхала перевірка, привезли нам мішок захисних костюмів, пів мішка респіраторів БУК-3, спиртових серветок, масово медикаментів. Але до чого доходить? Начмед кинув порожній балон із киснем в УАЗ, мовляв, якщо буде перевірка, щоб бачили, кисень у вас, начебто, є", – підсумував фельдшер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна може отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 безкоштовно.