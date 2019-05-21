Немає навіть шприців: жителі Криму поскаржилися на життя за Росії

Жителі анексованого Криму поскаржилися на катастрофічну нестачу медичного приладдя і ліків у лікарнях півострова.

Підтверджуючі скріншоти з пабліка міста Армянськ, де в 2018 році відбувся викид кислоти, опублікував блогер КРЫМский бандеровец.

Так, один із місцевих жителів написав про те, що прийшовши в лікарню, був повідомлений про відсутність шприців. "Прикро і тут же принизливо за нашу країну, коли люди похилого віку на прийомі сидять зі своїми шприцами", – написав анонімний користувач.

Twitter КРЫМский бандеровец

Кримчани долучилися до обговорення, поділившись власними спостереженнями.

"З медичним обслуговуванням у нас проблеми. Нормальні лікарі не витримують таких умов і їдуть. Залишаються працювати тільки ті, кому поф*г на наше здоров'я", "Зробити рентген у нашій лікарні теж не можна – немає плівки. Вже тиждень", "У нас життєво необхідний препарат від діабету вже півроку не завозять", "Те ж саме у відділенні, купували фізрозчин для крапельниць всі 10 днів", "І реактивів у них не було недавно. Не всі аналізи робили", – написали в коментарях.

Twitter КРЫМский бандеровец

Знайшлися й ті, хто в проблемах із медициною побачили український слід. "Звільнити головлікаря і всю верхівку. Таке відчуття, що все робиться спеціально, вони ж бо проукраїнськи налаштовані", – висловилася одна з жителів Армянська.

Крим Qwiket

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на руйнування інфраструктури та благоустрою міст.

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