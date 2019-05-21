ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Немає навіть шприців: жителі Криму поскаржилися на життя за Росії

Читати матеріал російською

Жителі анексованого Криму поскаржилися на катастрофічну нестачу медичного приладдя і ліків у лікарнях півострова.

Підтверджуючі скріншоти з пабліка міста Армянськ, де в 2018 році відбувся викид кислоти, опублікував блогер КРЫМский бандеровец.

Так, один із місцевих жителів написав про те, що прийшовши в лікарню, був повідомлений про відсутність шприців. "Прикро і тут же принизливо за нашу країну, коли люди похилого віку на прийомі сидять зі своїми шприцами", – написав анонімний користувач.

Новини
"Міст не допоможе": Криму передбачили провал із курортним сезоном
Немає навіть шприців: жителі Криму поскаржилися на життя за Росії

Twitter КРЫМский бандеровец

Кримчани долучилися до обговорення, поділившись власними спостереженнями.

"З медичним обслуговуванням у нас проблеми. Нормальні лікарі не витримують таких умов і їдуть. Залишаються працювати тільки ті, кому поф*г на наше здоров'я", "Зробити рентген у нашій лікарні теж не можна – немає плівки. Вже тиждень", "У нас життєво необхідний препарат від діабету вже півроку не завозять", "Те ж саме у відділенні, купували фізрозчин для крапельниць всі 10 днів", "І реактивів у них не було недавно. Не всі аналізи робили", написали в коментарях.

Немає навіть шприців: жителі Криму поскаржилися на життя за Росії

Twitter КРЫМский бандеровец

Знайшлися й ті, хто в проблемах із медициною побачили український слід. "Звільнити головлікаря і всю верхівку. Таке відчуття, що все робиться спеціально, вони ж бо проукраїнськи налаштовані", висловилася одна з жителів Армянська.

Крим

Крим

Qwiket

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися на руйнування інфраструктури та благоустрою міст.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
21
Коментарі
6
72
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
и снова.ребята блядь.в Киеве пациент сам пиздует в аптеку или родственники.и покупают все нахуй.от бинта и до систем,лекарства само собою разумеется.нет денег .то вежливо нахуй .
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
коршун федот
коршун федот
Куда приходят козломордые лапотники-всюду начинается нищета, стукачество , разруха.Монголоидная фашиствующая быдломасса доводит до уровня мухосранска окупированные территории. Обосраная , немытая паРпша.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
коршун федот, Монгольский ген -миф, рассчитанный на быдло. В хохлятской медицине - надо было всё самому покупать от бинтов до шприцев. Так что не рассказывай херню.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Так называемый "крымский бандеровец" он же "роксолана" он же эксперт Медовар. Живет неподалеку от Херсона, иногда делает репортажи их херсонского наркодиспансера , ему в медвытрезвителе не выдали шприца . И он пошё опрашивать что думают по этому поводу пациенты этого заведения . Их мысли Медовар оформи в виде постов в соцсети . и выдает все это за жуткие события в Крыму
Показати коментар повністю
Відповісти
4
1
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Семёнов Александр, блин "л " западает .. иногда
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки