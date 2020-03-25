В Івано-Франківській області померли вже три людини з підозрою на коронавірус. Незважаючи на карантин і введення в регіоні надзвичайної ситуації, місцева молодь продовжує ходити в гості. При цьому вулиці обласного центру безлюдні, транспорт не працює, а в аптеках маски так і не з'явилися.

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Померло троє

В Івано-Франківській області вже три жертви коронавірусу – про це пишуть місцеві ЗМІ. В обласній адміністрації пояснюють, що поки офіційно підтверджений тільки один випадок.

"Дійсно, померли ще дві жінки старшого віку. І є підозра, що від коронавірусц. Але результатів аналізів з Києва поки немає, тому вони не підтверджені. Ми теж чекаємо результати", – уточнили в прес-службі Івано-Франківської ОДА.

В інфекційному відділенні 33 людини з підозрою Івано-Франківська ОДА

Офіційно діагноз COVID-19 підтвердили у п'ятьох людей, в тому числі – у двох медсестер, з якими контактувала 56-річна жінка (вона померла від коронавірусу). Всього в обласній інфекційній лікарні сьогодні перебувають 33 пацієнти з підозрою на цю хворобу.

"У тому числі, у важкому стані чоловік жінки з Чукалівки, яка померла кілька днів тому. Всі решта – в задовільному стані", – каже мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

У Чукалівці ховають без родичів

Нагадаємо, 23 березня в лікарні померла 65-річна жителька села Чукалівка – це недалеко від Івано-Франківська. 17 березня у неї піднялася температура, через три дні дочка викликала швидку, але від госпіталізації жінка відмовилася. 22 березня її в дуже важкому стані забрали до лікарні, але врятувати її не вдалося.

Епідеміологи з'ясували, що жінка не була за кордоном і не спілкувалася з тими, хто недавно повернувся. А на роботу з чоловіком їздила на своєму транспорті.

В ОДА кажуть, що чекають результатів аналізів із Києва pravda.if.ua

Жителі Чукалівки кажуть, що через події магазини обмежили роботу – відкриті з 10.00 до 18.00.

"Всі ходять в масках, хтось сам шиє, хтось дістає через знайомих. У мене дружина медсестра, тому з цим проблем немає. Аптек в нашому селі взагалі немає, тому навіть не знаю – чи є вони в продажу. А вчора у нас бабуся старенька померла, але не від коронавірусу, так родичам заборонили влаштовувати прощання. А в церкві скасували служби", – зізнався нам Василь із Чукалівки.

Думають, що вже перехворіли

Медики з райцентру Рожнятова Івано-Франківської області кажуть, що готуються до епідемії. "Поки всіх, у кого підозрюють коронавірус, везуть в Івано-Франківськ. І там скоро не буде вільних місць. Як тільки це трапиться, наш новий корпус закриють від звичайних відвідувачів і прийматимуть коронавірусних хворих", – розповідає OBOZREVATEL одна зі співробітниць лікарні.

У Рожнятові готують лікарню report.if.ua

Вона додає, що зараз у них у районі навіть звичайні сезонні застуди – велика рідкість. В основному всі виклики – це високий тиск і болі в серці.

"У нас після Нового року, коли всі за традицією приїхали з заробітків додому, хворіли на грип цілими сім'ями. І симптоми були такі ж, як при коронавірусі, сухий кашель і ускладнення у вигляді пневмонії. Тестів тоді не робили, але люди думають, що у них як раз була хвиля цього вірусу і вони її вже перенесли", - зізналася нам медик.

Тих, що повернулися, обходять стороною

В Івано-Франківську людей на вулицях стало менше, а пенсіонери намагаються пересидіти карантин вдома. "У 300 метрах від місця, де я живу, знаходиться лікарня, куди везуть хворих на корнавірус. Я б не сказав, що прямо швидкі одна за одною їздять, все спокійно. Так склалося, що жителів саме нашої області найбільше працює в Італії. Але багато моїх знайомих вирішили пересидіти карантин там", – говорить нам пенсіонер Марко з Івано-Франківська.

Він додає, що транспорт в місті не ходить, але в магазинах дефіциту продуктів немає. Все необхідне місцевому жителю привозить племінник. "Я тиждень не був на вулиці, тільки з вікна спостерігаю за тим, що відбувається. І так зробили багато моїх знайомих", – уточнив Марко.

Жителі Надвірнянського та Коломийського районів області розповіли, що тепер священики закликають не ходити до церкви. "Наш батюшка сказав, що ніколи не думав дожити до того часу, коли доведеться просити не ходити до нього. У неділю на службу зібралося кілька людей, але без маски був тільки один", – розповідає нам Галина з Коломийського району.

В Коломиї стоять на відстані karpaty.news

За словами Галини, ситуація змінилася буквально за кілька днів – після новин про перших померлих багато людей стали більш обережними.

"Зараз один сусід повернувся з Бельгії, бачу його іноді на вулиці, може, в магазин ходить. Але намагаємося близько не до нього не підходити. У Коломиї на вулицях взагалі порожньо, а люди в супермаркет шикуються в черги – пускають тільки по п'ять чоловік", – каже Галина.

Вона каже, що масок в аптеках немає, а якщо з'являються, то люди відразу їх розбирають. Тому всі жінки самі шиють вдома дефіцитні засоби захисту.

Священики просять до них не ходити ГСЧС Тернопільській області

А Марічка з села Саджавка Надвірнянського району уточнює, що у них в селі люди ще не усвідомили наслідки.

"Молодь гуляє, по гостях ходять і нічого не бояться. Ось зараз у нас родич привіз наречену зі Швеції, так вони з одного кінця села в інше - по всім знайомим ходять. І ніякі вмовляння на них не діють. У нас сестра до всіх цих подій з Італії повернулася, а тепер зі знайомими, які там залишилися, підтримує зв'язок. Вони кожен день розповідають про смерті та жахи", – ділиться Марічка.

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