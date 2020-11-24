Черги біля моргів, не вистачає ліків: що відбувається з лікуванням COVID-пацієнтів на Прикарпатті

Івано-Франківська область на п'ятому місці за кількістю виявлених випадків коронавируса. Станом на 23 листопада тут було зареєстровано 32296 випадки. Франківщину обганяють тільки Київ, Харківська, Львівська та Одеська області.

В області не вистачає медиків. Частина з них хворіє, а інші йдуть в декрет і виписують собі лікарняні, щоб просто не заразитися і перечекати цю ситуацію. У лікарнях не вистачає кисню і нікому його проводити. А в разі нестачі кисень забирають у тих, кому стало трохи легше.

Детальніше про те, що відбувається на Франківщині в розпал пандемії читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На Івано-Франківщині назріває колапс з місцями для ковідних хворих. Так ще у вересні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків назвав фейком повідомлення в соцмережах про те, що реанімація переповнена. Він повідомив, що в місті не бракує, а кількість хворих йде на спад!

Повідомлення про те, що в Центральній міській лікарні Франківська місця в реанімації закінчилися, і не вистачає апаратів ШВЛ написала анестезіолог цієї лікарні. Незабаром її пост був видалений.

Однак ситуацію в місті чиновницька бравада не врятувала. Міська влада тепер змушені віддати під лікування коронавируса дитячу лікарню і перинатальний центр. На черзі кардіологічний центр та університетська лікарня. Тільки завдяки цьому місту поки вдається уникнути колапсу. А черга на госпіталізацію хворих коронавірусів не стає менше. Кожен день біля приймальних відділень лікарень в Івано-Франківську, де лікують ковідних хворих, шикуються черги з швидких. А біля моргів – черзі з катафалків.

Однак в Івано-Франківську назріла серйозна ситуація з лікарями і молодшим медичним персоналом. За словами начальника управління охорони здоров'я міської ради Марії Бойко медики не хочуть працювати з ковідом, ховаються за лікарняними та йдуть в декретні відпустки. Про це вона повідомила на оперативній нараді в мерії ще 10 листопада.

За її даними реально з хворими можуть працювати тільки 600 чоловік з 910. "У нас може бути колапс! Будуть місця, будуть ліки, але нема звідки взяти анестезіологів! З вулиці їх не візьмеш", – заявила Бойко.

Міська влада хотіли оголосити вихідні дні робочими, щоб уникнути локдауна вихідного дня. Правда, потім передумали.

В опорних лікарнях бояться спілкуватися з пресою. У 1-ій міській лікарні, де вже не вистачає місць для лікування важких пацієнтів, категорично відмовилися що-небудь розповідати. "Нічого ми вам розповідати не будемо, я зараз з головним лікарем пораджуся", – відповіла по телефону заступник головного лікаря, і після цього трубку ніхто вже не брав.

В обласній лікарні також не знайшли можливості розповісти про ситуацію. "У нас всього вистачає, ковід присутній", – відрізав генеральний директор медустанови.

У той же час самі медики скаржаться на те, що все реанімації в області забиті і класти насправді важких пацієнтів просто нікуди.

"У нас в Косівському районі тільки почали щось робити з киснем. Але всі фахівці нарозхват. Тому пацієнтів, які ще не вмирають, в лікарні швидка везти відмовляється – їх нікуди не беруть. Куди їх класти? Всі коридори вже заповнені хворими. Кисню немає, дихають їм по черзі. Коли привозять важкого пацієнта, який вже задихається, то тих, хто легше, починають відлучати від маски. у людини починається істерика, доходить до того, що силою доводиться відбирати ", – розповідає медик одній з лікарень в Косівському районі.

У Коломийській районній лікарні нам сказали, що у них все місця поки зайняті, але насильно ніхто маски у пацієнтів не забирає. "Різні випадки бувають. Тим більше, що коронавірус дає ускладнення і викликає психічні захворювання. Їх небагато, але вони є", – сказали нам в адміністрації лікарні.

Хоча неофіційно медики розповідають, що перекладати хворих доводиться. "Якщо швидка важкого привезла, то тих, кому вже стало легше, ми намагаємося виписувати або вони залишаються, але без кисню, під наглядом. Деякі виписуються під спостереження сімейного лікаря, нам же важких потрібно рятувати", – каже медсестра лікарні.

Також тут кажуть, що не вистачає медиків, особливо молодшого медичного персоналу. Тому на кожну медсестру припадає 20 і більше пацієнтів. А лікарям доводиться працювати вахтовим методом, по 2-3 дні залишатися в лікарні.

У Коломийській районній лікарні також шукають можливість наростити кисневі точки, яких не вистачає. Але хоч гроші і виділили, а фахівці з установки та обладнання трас – на вагу золота.

Крім того, в Івано-Франківській області зараз є проблема з антибіотиками для лікування коронавируса.

"Нам у Франківській 1-ї міської лікарні сказали, що ліків немає. Якийсь перебій з постачанням антибіотиків. Ми оббігали всі аптеки, ледве-ледве купили на кілька днів, знову шукаємо їх. Кажуть, що просто не завезли антибіотики в область. в інтернеті їх продають в три дорога. Але доведеться купувати, що робити ", – розповідає Валентина, родичка хворого коронавірусів.

Також в області майже розкупили балони з киснем, складно знайти і концентратори, які готові брати в два рази дорожче. "Нічого дивного, нашому пацієнтові повинні були доставити концентратор, так по дорозі його викупили, запропонували ціну в 2 рази більше. І це всюди таке", – каже медсестра однієї і з івано-франківських опорних лікарень.