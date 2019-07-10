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Нема про що говорити: показова історія про росіянина та українців на курорті схвилювала мережу

10.1т Читати матеріал російською

Радник міністра освіти і науки України Іванна Коберник поділилася в мережі неприємним досвідом спілкування з гідом-росіянином на курорті в Греції.

Пост вона написала в контексті обговорення телемосту з Росією, який хотіла провести українська телекомпанія News One.

"Отже, заходимо ми в мікроавтобус, стримано вітаємося, нам так само стримано відповідають, мовчазно сідаємо, кожен розглядає у вікно свої пейзажі. У порту гід збирає паспорти для покупки квитків і вся невелика група (8 осіб) бачить синю стопочку біометричних документів і одноголосно видає з полегшенням "на слава Богу! Всі свої!" – розповіла Коберник.

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Після цього люди роззнайомились і розговорилися.

"У порту нас знову зустрічає молодий гід, привітно розпитує наші враження, що і як, проводить в мікроавтобус, де продовжує ненав'язливу легку бесіду. Розповідає, що сам він з Самари, в Туреччині на практиці, тому що навчається за спеціальністю туризм. Пропонує нам помінятися ролями і розповісти про принади України, які ми порадили відвідати. Все спокійно, ніхто не переходить меж світської бесіди", – розповіла Коберник.

За її словами, далі гід запропонував пограти в різновид гри в слова "Є контакт".

"Українці загадують слова "гори", "море", "пляж", "сонце" та інші. Привітний гід в якийсь момент на склад Ра загадує слово: "Ось коли щось йде не так, ви пишете... або коли щось трапляється, ви пишете...." Українці вперше за гру не можуть вгадати слово, ніхто. "Рапорт!" – добродушно дивується привітний гід", – описує ситуацію Коберник.

Росія і Україна

Росія і Україна

ICTV

Потім гід загадав слово, що складається з двох.

"Перше слово відгадали досить швидко – "Тульський". Самовар? Ні! Пряник? Ні! Які перші літери? Т...О...К...А.... В українців ніяких припущень. Що ж це може бути таке тульське – не самовар і не пряник? – Ну як же? Тульський-Токарєв! – А що це? – знову одноголосно запитують українці. – Ну ви даєте! Пістолет ТТ!" – передала розмову Коберник.

"Якось після цього гра зійшла нанівець. Закінчилися слова. Не було більше нема про що говорити. І не треба поки. Ще не на часі. Українці привітно попрощалися і розійшлися в свої німецько-британські готелі, де російських зовсім мало і ведуть вони себе тихо ", – підсумувала вона.

"Два різні світи", "спалився начисто", "показова ситуація".

Нема про що говорити: показова історія про росіянина та українців на курорті схвилювала мережу
Нема про що говорити: показова історія про росіянина та українців на курорті схвилювала мережу
Нема про що говорити: показова історія про росіянина та українців на курорті схвилювала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка і ведуча Яніна Соколова розповіла про претензії росіян до українцями в Хорватії.

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Теми
Російсько-український конфлікт Телеміст із Росією
Особа
Іванна Коберник
Місце
Україна
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