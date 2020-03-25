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25 березня • оновлено в 14:33
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Наталя Власова
Наталя Власова
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Нельзя диагностировать, нечем лечить: приговор нашей медицине

7.1т
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Все ждали тесты из Китая?

Получите, распишитесь! Тесты пришли, а реагентов к ним не закупили. В лаборториях - ад. Спецы лихорадочно пытаются найти способ хоть как-то применить недокомплект. Итак, что имеем в сухом остатке: нельзя диагностировать, нечем лечить, невозможно изолировать. Такой приговор нашей реформированной медицине. То, что можно было сделать - убрать на карантин группы риска, и то провалили.

Вначале потратили на эвакуацию из Уханя пятидесяти человек несколько десятков миллионов гривен. Целый министр занималась с ними настольным теннисом две недели. Вместо того, чтобы работать, контролировать производство и поставки элементарного – масок и антисептиков.

Сейчас впустили без обязательного карантина десятки тысяч человек из Италии, Испании, Франции и Португалии. Ужасно читать сводки, что людей, прибывших из Европы на "поезде 4 столиц", где у пассажиров была температура под 40, в 5 утра отлавливали в Днепре, чтоб отправить на карантин! При этом, областная власть самоустранилась, только релизы про оштрафованных маршрутчиков шлет… Центральная погрязла в дилемме – голосовать закон о продаже земли или сразу лучше на карантин с симптомами. В Куршевеле ж были многие))).

Говорят, ПДД записаны кровью. Иногда кровью записаны показатели экспорта.

Вот, что власть вывезла за последнее время:

  • защитные очки: 1,8 тонны на сумму 54,9 тысячи долларов;

  • респираторы: 2,2 тонны на сумму 154,5 тысячи долларов;

  • медицинские одноразовые халаты – 1,5 тонны на сумму 48,1 тысячи долларов;

  • медицинские халаты – 71,6 тонны на 959,3 тысячи долларов;

  • нитриловые перчатки (389 тысяч пар),

  • медицинские перчатки (216 тысяч пар),

  • лабораторные костюмы (30,2 тонны),

  • антисептик (46,3 тонны).

Свинарчуки нам еще покажутся честными людьми))) Относительно.

Сейчас мы сильны нашими небольшими ячейками. Подвези врача на работу, завези продукты пенсионеру и поставь под дверь, проведи бесплатный урок для школьников через youtube, выйди на работу и вывези мусор…

Простые вещи спасают жизнь. Добрые поступки позволяют жить, как человек.

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Автор
Наталя Власова Наталя Власова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Власовой
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Несчастная страна: то монголы ее насиловали, то поляки с литовцами...лишь при совке в 1991 г. она расплодилась до максимума в своей истории 52 млн. чел. и ВВП на уровне ФРГ и...такая желанная незалежность снова привела к вымиранию, потере территорий, тотальной коррупции, бездарной власти, нищете, майданам, после которых страна становилась еще беднее и наконец финал: КОРОНОМОР! Скоро "щеневмерла" будет некому спивать!))))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Федяков Алексей, у новгородского глиста наблюдается понос с осложнениями
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Вот и писта о К Р А И Н Е...)))
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bregovich mark
bregovich mark
Нормальный президент должен был бы уйти в отставку уже.Это недоразумение зубами вгрызся и имеет всех!
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