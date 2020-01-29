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29 січня • оновлено в 22:00
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"Смачно жере і при параді!" Одіозну Штепу зловили в київському супермаркеті, вона в паніці втекла. Відео

20.6т
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Одіозну ексмерку Слов'янська Нелю Штепу, яка заявила про намір знову балотуватися, зловили в київському торговому центрі "Орнамент" за покупками.

Відео з сепаратисткою зняла жінка, яка влаштувала їй справжній допит у супермаркеті. Ролик, дата якого невідома, з'явився на сторінці користувача Позывной Колым у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ви Штепа? А що ви тут робите? Чому не в Донецькувашому місті? Ви ж так любите "русскій мір". Я в шоці. До чого нахабство. Наробити такої біди і ходити спокійнісінько. А що там у вас за смаколики? Поділіться інформацією? Охр*ніти. Хотіла "русского міра", а тепер за покупками тут ходить!" – обурилася киянка.

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Одіозну Штепу зловили в київському супермаркеті

Одіозну Штепу зловили в київському супермаркеті

Штепа спочатку відповідала співрозмовниці, відмовляючись з нею щось обговорювати, а потім і зовсім кинула візок із продуктами і вибігла з супермаркету.

У коментарях продовжили обговорення побаченого. "Я б цю к*рву прожитку позбавила", "Молодець, допитлива українка", "Діти в землі гниють, а ця, з натягнутою пикою, смачно жере і вся при параді", "Витрачає наші з вами гроші?" – написали українці.

"Смачно жере і при параді!" Одіозну Штепу зловили в київському супермаркеті
"Смачно жере і при параді!" Одіозну Штепу зловили в київському супермаркеті
"Смачно жере і при параді!" Одіозну Штепу зловили в київському супермаркеті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Штепа отримала від України 3600 євро компенсації за порушення права на свободу. Відповідне рішення ухвалив Європейський суд із прав людини.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Неля Штепа
Місце
Україна Київ
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Коментарі
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Ржака, как боевые диванные пидapaсы укрaини нападают на тётку!)))) Шо за y6людочная недонация эти щирые жыдоукрaинци?)))))))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
дикари чубатые.
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3
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Кстати, xуле эта мразь на русском говорит?
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